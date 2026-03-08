Ice Cars FC arrancó con paso arrollador

Un arranque sobre ruedas coloca al equipo de Ice Cars FC como líder general del Torneo Héroes Bonampak, posición que buscará refrendar este domingo cuando se dispute la fecha 4 del campeonato de Futbol Rápido, en la cancha del parque del Oriente de esta capital.

El cuadro automotriz goleó en la pasada jornada por 6-2 al Santos FC, para llegar a 9 unidades que lo colocan en primer lugar de la clasificación. El objetivo para la fecha 4 —que se disputa este domingo-— será vencer a Juventus FC, en duelo pactado para las 10 de la mañana.

Triunfos categóricos

Dentro de las acciones del popular campeonato capitalino, Cayuco FC arrolló por 10-2 a La Bandita, con sobresaliente actuación de Víctor Álvarez, quien marcó seis dianas; Giovani Ramírez puso 2 tantos y con un gol figuraron Armando Camacho y Julio Mota. Del lado rival los dos tantos fueron de Raúl López.

Águilas FC también voló alto en esta jornada, tras superar por 11-6 a Jaguares FC en espectacular partido. Leonardo Hernández se mostró intratable al aportar seis goles para los emplumados, mientras que Sergio Coutiño logró un “hat-trick”, y con un doblete contribuyó Eduardo Pacheco. Por los felinos destacó Javier Barrientos con un triplete, en tanto que Jorge Trinidad, Eyzer Rivera y Luis Méndez completaron la cuenta.

Otro club que brilló con luz propia en esta jornada fue el Aston Villa, que derrotó por 12-8 a Real Brasil en una feria de goles. Del lado vencedor la figura fue Diego Salazar, con seis pepinos, mientras que Alex Molina aportó cuatro dianas, y con un par de goles figuró Brayan Hernández. Por su oponente destacó Diego Vega con cuatro tantos; Cristian Hernández puso un doblete, y con un tanto cooperaron Leyber Méndez y Sergio Chiu.

Además, en esta tercera ronda resaltó Deportivo Azteca con goleada de 10-2 sobre Peña FC, con triplete de Johan Sánchez, sendos dobletes de Bryan Jiménez y Gio López, junto con los tantos de Rosemberg Roque, Jesús Rivera y Francisco Toledo. Por su rival descontaron Eduardo Vázquez y Alberto Aguilar.

Otros resultados

En más acciones, AC Milán ganó por 5-4 contra Ambulancias Colibrí FC, con anotaciones de Alex Ocaña, José Hernández, Juan Gurgúa, Jorge Martínez y Andrés Hernández. Por las aves de la salud brilló Luis Abarca con un “hat-trick”, y Carlos Márquez cerró la cuenta.

Finalmente, la directiva del torneo, que preside Carlos Castillo Ramírez, reportó que dos encuentros se resolvieron default, ganando Deportivo Enbe a Club Monckey y Alcohólicos a Juventus FC, ambos por 3-0.