Ice Cars FC lidera Torneo Héroes Bonampak

Una electrizante fecha 11 se vivió en el Torneo Héroes Bonampak de la Liga Guerrero Zoque, en la cual Ice Cars FC se afianzó como líder en solitario, con 24 unidades.

El equipo motorizado, no obstante, sufrió más de la cuenta para superar a uno de los sotaneros de la competencia, Santa Cruz, al cual venció por apenas 3 goles a 2. Brandon Barrios, Giovani Vázquez y Erick Solís marcaron los tantos del triunfo, mientras que por su rival descontó Joaquín Gómez. Además, Ice Cars FC les ayudó con un autogol.

Por su parte, Alcohólicos consiguió un importante triunfo de 6-2 sobre Juventus, para mantenerse al acecho de la cima, llegando a 22 unidades, en segundo lugar de la tabla.

Dereck Burgos lideró a los “bebedores” con un triplete, Wilber Hernández aportó un par de goles, y con un tanto cooperó Alexis Pérez. Por su adversario descontaron Uziel Hernández y Sergio Trujillo.

Tras clubes más al acecho

Otros cuadros que están cerca del líder son Grillos FC, Brasil FC e Impresos Tuxtla, con 21 puntos cada uno. En el caso de Grillos FC, que es tercero de la tabla y de los brasileños, que aparecen en cuarto, no tuvieron acción en la reciente jornada 11, por lo que se vieron alcanzados por Impresos Tuxtla, que sumó seis unidades de un jalón, al ganar su partido de la fecha y un juego pendiente.

En su primer choque arrollaron por 10-2 al equipo de DTS 2.0. Bryan Narváez se despachó con la cuchara grande al marcar ocho goles, y Andrés Hernández completó la obra con doblete. Del lado rival descontaron Iván Durán y Ángel Trejo.

En su otro encuentro, Impresos Tuxtla derrotó por espectacular 13-7 al representativo de Ambulancias Colibrí FC. Bryan Narváez fue de nueva cuenta la figura del duelo al conseguir cinco dianas; Cristian Gutiérrez, Bryan Jiménez y David López anotaron dobletes, y con un gol cada uno contribuyeron Francisco Toledo y Marvin Martínez.

Por las aves de la salud también brilló Carlos Márquez con cinco pepinos, en tanto que Julio Ozuna y Rogelio Arias cerraron la cuenta.

Peña brilla con goleada

También cerca de la parte alta de la tabla general figura Peña FC, que por el momento es sexto con 20 unidades, luego de golear por 11-4 a Jaguares FC.

Ramón Avendaño marcó cuatro dianas e Ismael Anza puso un “hat-trick”, mientras que Brandon Grajales, Emmanuel Sánchez, Josué Peña y Eddy Aguilar completaron la cuenta. Por los felinos, Javier Barrientos aportó