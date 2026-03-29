Ice Cars FC manda en el Héroes Bonampak

Otra emocionante jornada de encuentros —la sexta— se vivió en el Torneo Héroes Bonampak, competencia de Futbol Rápido en la cual el Ice Cars FC sigue demostrando su dominio, consolidándose como líder absoluto con 18 puntos.

En la más reciente fecha arrolló por 11-5 al Peña FC, con una soberbia actuación de Gustavo Vázquez, con cinco dianas en su cuenta personal, mientras que Marcos Santiago aportó un triplete, apoyado por las anotaciones de William de León, Pablo Conde y Brandon Barrios. Del lado del Peña FC, todos los goles fueron obra de Pablo Peña.

Dos a la caza

Intentando darle alcance al líder figuran dos equipos: Aston Villa y Alcohólicos, ambos con victorias en la reciente jornada del campeonato promovido por la Liga Guerrero Zoque.

En el caso de Aston Villa, aplastó por 10-0 a Juventus con cuatro dianas de Diego Salazar, además de dobletes de Fernando Molina, Alex Robles y Jorge Morales. Por su parte, Alcohólicos sumó sus tres puntos de esta fecha sin despeinarse, tras ganar default (3-0) ante Jaguares.

Juegos electrizantes

En el duelo más espectacular de la sexta ronda, el AC Milán sucumbió por 7-9 ante Deportivo Azteca. Los goles del cuadro ganador fueron obra de Johan Sánchez (4), Víctor Sánchez (2), Brayan Narváez, Rosemberg Roque y Enrique Moreno. Por los italianos anotaron Gabriel Ruiz (3), José Ruis (2), Ángel González y Luis Gil.

En otro gran encuentro, Cayuco FC venció por 9-5 al Deportivo Enbe. Víctor Álvarez se despachó con la cuchara grande al marcar ocho dianas, en tanto que Jesús Guillén cerró la cuenta. Por su rival descontaron Jorge López, José Morales, Luis Sánchez, Eder Domínguez y Alberto Vera.

La jornada se completó con los siguientes marcadores: Santa Cruz 4-3 Ambulancias Colibrí, Águilas FC 11-4 La Bandita y Mamitas Chiapas 1-11 Santos FC.

Finalmente, la directiva del campeonato que encabeza Carlos Castillo Ramírez informó sobre la clasificación actual en la tabla de goleo individual, donde Víctor Álvarez, de Cayuco FC, es el nuevo líder con 26 anotaciones, seguido de cerca por Leonardo Hernández, de Águilas FC, con 23.

En la batalla por el trofeo al Mejor Portero, Jonathan Gamboa (Ice Cars FC) aparece en primer lugar con 17 atajadas, pero seguido muy de cerca por Rodrigo Aguilar (Jaguares) con 16.