Ice-Cars FC mantiene el paso ascendente

Ice Cars FC firmó una contundente victoria de 6 goles a 1 sobre Águilas FC, para afianzarse como líder absoluto del Torneo Héroes Bonampak. El duelo de la fecha 8 se disputó en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente.

El talento del equipo motorizado estuvo patente, repartiendo las anotaciones entre Octavio Vázquez, Juan Díaz, Orlando Martínez, Antonio Solís, Erick Estrada y un autogol del rival, que por cierto hizo el tanto de la honra a través de Weylerin Palacios.

De esta manera, el Ice Cars FC llegó ocho triunfos consecutivos para instalarse cómodamente en la cima con 24 unidades, seis más de ventaja respecto a sus más cercanos perseguidores: Deportivo Azteca, Águilas FC, Aston Villa, Deportivo Enbe y Alcohólicos FC, todos estos con 18 puntos.

Enbe goleó y perdió

En más acciones de la jornada destacó la victoria por goleada del Deportivo Enbe por 8-4 al Santa Cruz, con dobletes de Cristian Gamboa, Fabián Pérez y Diego Mora, ademas de las dianas de Pablo Flores y Juan Mancilla. Del lado contrario descontaron Daniel Méndez (2), Fredy Moreno y Roberto Peña.

En su otro encuentro, el Enbe sucumbió por 0-3 ante Deportivo Azteca, cuyos anotadores fueron Giovani López (2) y Bryan Jiménez.

Tres goleadas

Por su parte, Santos FC aplastó por 10-0 a Cafecito con Leche, con brillantes actuaciones de Frank Méndez y Humberto García, autores de 5 y 4 goles respectivamente, mientras que Eduardo Santiago redondeó la cuenta.

Alcohólicos tampoco tuvo piedad de La Bandita, al que propinó un categórico 12-2. César Ruiz, Wilber Hernández y Eriberto Ruiz firmaron tripletes, Kevin Burgos hizo un par tantos y Ángel Mata cerró la cuenta. Por su adversario descontaron Raúl López y Porfirio Rodríguez.

Además, Real Brasil derrotó por 9-3 a Mamitas Chiapas, en un choque en el que Alex González fue la figura con cuatro dianas, Marcos Torres puso un triplete y los otros goles fueron de Cristian Hernández y Rodolfo Torija. Por el oponente anotaron David Reyes y Víctor Hernández.

Otros resultados

En más acciones, Ambulancias Colibrí FC sucumbió por 2-7 frente a Cayuco FC. Del lado vencedor brilló Víctor Álvarez con cuatro dianas; Jaime Santiago hizo un par y Juan Mazariegos redondeó el resultado. Del otro lado, los dos tantos fueron de Luis Abarca.

Por su parte, Jaguares FC cayó por 7-3 frente al Aston Villa, que se impuso con dobletes de Jorge Morales, Diego Salazar y Bryan Hernández, además de un autogol del rival. Por los felinos anotaron Javier Barrientos, Miguel Alegría y Jorge Pérez.

Finalmente, AC Milán superó por contundente 4-0 a Juventus FC, con “hat-trick” de Moisés Delgadillo y un gol de Ángel González.