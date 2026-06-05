Ice Cars FC mantiene paso arrollador

Ice Cars FC hilvanó su doceavo triunfo en fila, a costa del Santa Cruz, por goleada de 9-1, en duelo del a fecha 13 de la Liga Guerrero Zoque, disputado en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente.

El conjunto motorizado demostró por qué es el líder indiscutido del popular campeonato capitalino, reafirmándose en la cima general con esta victoria labrada con un “hat-trick” de Marcos Santiago, además de los dobletes de Octavio Vázquez, Mardio Conde y Marcelino Clemente. El gol de la honra de su rival lo anotó Alexis López.

Cayuco FC toma fuerza

En la misma jornada destacó la actuación del sublíder del campeonato, Cayuco FC, que derrotó por contundente 13-5 a su similar de Cafecito con Leche.

Víctor Álvarez tuvo una actuación para enmarcar anotando diez goles, mientras que Julio Mota hizo otro par y con un tanto figuró Jesús Guillén. Del lado contrario acertaron Emilio Reyes (2), Max Toalá, Ernesto Castillo y Max Soto.

Otros resultados

En el partido más atractivo de la jornada, Santos FC superó por 6-2 al cuadro del Aston Vila, en un enfrentamiento entre los equipos 3 y 4 de la clasificación general.

Los santistas fueron guiados al triunfo por Eduardo Álvarez, autor de cuatro anotaciones. Bryan Morales y Humberto García completaron la cuenta. Del otro lado, los dos tantos fueron de Diego Salazar.

Por su parte, Rayados Diarios FC sucumbió por 2-10 frente al AC Milán, con destacada actuación de José Hernández, quien marcó en seis ocasiones. Pablo Bonifaz puso un doblete, y con una diana cada uno figuraron Andrés Hernández y Anderson Santana. Por el adversario, los dos goles fueron de Ariel Marroquín.

Águilas FC también dio muestra de su poderío al derrotar por 8-1 al Deportivo Enbe: todas las dianas del lado ganador fueron obra de Leonardo Hernández, quien sigue encendido en el campeonato. Por su rival, Luis Sánchez consiguió el único gol.

Además, se registró el empate a cinco entre La Bandita y Ambulancias Colibrí FC, si bien estos últimos se llevaron el punto extra de los penales por 2-0. Del lado de La Bandito brilló Ángel López con un triplete, y Jair Ruiz hizo dos anotaciones. Por las aves de la salud brilló Julio Ozuna con un triplete, mientras que los otros dos tantos fueron de Luis Estrada y Edson Ramírez.

Es oportuno mencionar que en la jornada 13 tocó descanso a los equipos Peña FC, Deportivo Azteca, Real Brasil y Jaguares FC.

Amistoso

En preparación para el cuadrangular por el 50º aniversario del periódico “Cuarto Poder”, el equipo representativo de esta casa editorial jugó en el mismo marco un amistoso contra La Reta, conformada por algunos de los mejores jugadores que pertenecen a la liga, con resultado a favor de estos últimos por 8-4.