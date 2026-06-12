Ice Cars FC mantiene su calidad de invicto

Con saldo de un triunfo y un empate, Ice Cars FC logró mantener su calidad de líder invicto del Torneo Héroes Bonampak, de la Liga de Futbol Rápido Guerrero Zoque.

El equipo motorizado llegaba a esta crucial jornada en la cancha del parque del Oriente, arriesgando su paso perfecto que hasta entonces era de 12 victorias en fila. En su partido de la fecha 14, se impuso por 4-2 ante el cuadro de Ambulancias Colibrí FC, con sendos dobletes de Marcos Santiago y Erick Estrada.

Pero en su duelo pendiente contra Deportivo Enbe, registró su primer empate de la campaña al igualar 2-2, si bien pudo llevarse la mejor renta posible al ganar el punto extra de los penales por 2-1. Los goles del Ice Cars FC en tiempo regular fueron de Marcos Santiago y Erick Estrada, mientras que por su rival anotaron Mauricio López y Didier Ramírez.

De esta forma lograron sumar 5 puntos en esta jornada, para llegar a un acumulado de 41 que les aseguran mantenerse en la parte más alta de la clasificación.

Décimo triunfo de Cayuco

Por su parte, el conjunto de Cayuco FC propinó una imponente por marcador de 9-0 al Santa Cruz en un partido que tuvo como figura absoluta a Víctor Álvarez, quien anotó todos los goles de su equipo.

Más goleadas

Otra escuadra que se mostró intratable fue el Aston Villa, que arrolló por 11-1 a Rayados Diarios FC. Alex Molina se despachó con la cuchara grande al anotar tantos; Cristian Vázquez hizo otro par, y con un gol figuró Alex Robles. Del lado contrario el gol de la honra lo consiguió Rafael Guillermo.

Por su parte, Águilas FC vapuleó por 14-4 al conjunto de Cafecito con Leche. Leonardo Hernández fue la gran figura del encuentro al aportar 12 dianas. Jorge Aguilar y Gabriel Carrillo redondearon la cuenta para el club emplumado. Por su oponente marcaron Emilio Reyes (2), Bruno Díaz y Ernesto Castillo.

Otros resultados

La fecha 14 tuvo otros duelos no más espectaculares, como en el que Santos FC venció por 8-5 al cuadro del AC Milán. Eduard Álvarez lideró el triunfo con 4 dianas, mientras que Frank Méndez puso un doblete, y con un tanto apareció Bryan Morales, sumados a un autogol del rival. Del lado de los “italianos”, Anderson Pérez se apuntó un “hat-trick”, mientras que Andrés Hernández y Alexander Ocaña completaron la cuenta.

Finalmente, La Bandita derrotó por 6-2 a Mamitas Chiapas, con un triplete de Irving del Carpio, además de los tantos de Ángel López, Carlos Corzo y Santiago Arriaga. Por su adversario descontaron Alan Escobar y Eduardo Jiménez.