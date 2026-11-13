Ice Cars FC mantiene su paso invicto

De la mano de un inspirado Abraham Vázquez, Ice Cars FC estiró a ocho partidos su marca invicta en el Torneo Héroes Bonampak y de paso elevó a siete su registro de victorias, tras vencer 6-5 a Ambulancias Colibrí FC, en duelo de la fecha 8, disputado en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente.

El choque era el más atractivo dentro de la jornada, al enfrentar al líder general contra el 4º lugar de la clasificación y no decepcionó a los aficionados que se dieron cita en las tribunas para presenciar las acciones.

Destacó Abraham Vázquez por el equipo motorizado, tras anotar cuatro dianas que encaminaron la victoria, en tanto que Orlando Martínez y Roberto Ramos completaron la cuenta; por las aves de la salud anotaron Rogelio Arias (2), Luis Estrada, Ángel Utrilla y Manolo Estrada.

Par de goleadas

Dentro de la actividad del popular campeonato promovido por la Liga de Futbol Rápido Guerrero Zoque, resaltó la contundente victoria de Cayuco FC por 12-2 sobre Botafogo FC.

Y más sobresaliente aún fue el hecho de que Víctor Álvarez anotó los 12 goles del lado de Cayuco, en tanto que Rafael Nanpulá y Daniel Toalá marcaron los de la honra para su rival.

De igual manera, Barrio Fino dio una exhibición de poderío al derrotar por goleada de 7-1 a Bravos FC, con póker de anotaciones de Javier Jiménez y triplete de Fernando López; por su rival marcó Celic Guzmán.

Duelos espectaculares

En otro aguerrido encuentro de poder a poder, Jaguares FC sacó la garra para vencer 6 a 4 a Samba FC. Javier Barrientos lideró el triunfo felino con un “hat-trick”, mientras que Enrique Bejarano marcó doblete y con un tanto figuró Bernardo Rodríguez. Del lado rival Andrick Díaz y Uriel Bautista marcaron sendos dobletes.

Por su parte, Alcohólicos superó por 6-3 al Barcelona, con par de dobletes de César Ruiz y Marco Mancilla, además de los tantos de Diego Saldaña y Dereck Burgos; por los catalanes descontaron Gerardo Delgado y Luis Mejía (2).

Otros resultados

Finalmente, el único empate de la jornada fue el que protagonizaron Águilas FC y Brasil FC para igualar 2-2, aunque los emplumados se llevaron el punto extra de los penales al imponerse 2-1. En tiempo regular, Henry Avilés anotó por las Águilas y Daniel Cigarroa lo hizo por el rival.

Además, Brasil FC se embolsó otros tres puntos en partido pendiente que ganó por default (3-0) al Deportivo Soconusco, que no se presentó en tiempo y forma al compromiso.