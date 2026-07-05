Ice Cars golea y certifica superliderato

Con una categórica goleada que además representó su victoria número 14, Ice Cars FC reafirmó su calidad de superlíder en el 10º Torneo Héroes Bonampak; en duelo de la fecha 16, propinó un contundente 12-4 a su similar de Cafecito con Leche FC, en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente.

El cuadro automotriz sacó a relucir su poder ofensivo con póker de goles de Octavio Vázquez, y Erick Estrada brilló con un “hat-trick”. Completando la goleada apareció con un doblete Juan Gómez, mientras que Orlando Martínez, Marcos Álvarez y Antonio Solís redondearon la cuenta.

Del lado rival los anotadores fueron Bruno Díaz y Ernesto Castillo, cada uno con dos tantos. De esta manera, Ice Cars FC llegó a 44 unidades en la campaña, y su oponente se queda en 6 unidades.

Cierran con fuerza

Por su parte, Cayuco FC y Águilas FC tampoco bajaron las revoluciones de cara al cierre de temporada, logrando en ambos casos holgados triunfos que los reafirman entre los mejores clubes de la fase regular y serios aspirantes al título.

En el caso de Cayuco FC, goleó por 8-1 al Deportivo Enbe, encuentro en el que Víctor Álvarez se alzó como la figura con cuatro dianas. El resto de los tantos del cuadro ganador fue de Giovani Ramírez, Andrés Ramírez, Carlos Ocaña e Iván Solís. El de la honra del adversario lo anotó Diego Mora.

Águilas FC no tuvo piedad de Rayados Diarios FC, al que arrolló por 14-6, en otra gran actuación de Leonardo Hernández, quien marcó 12 goles. Raymundo Santiago y Ramiro Díaz cerraron la cuenta. Por su rival, Kevin Ramos aportó un triplete, Carlos Ovilla hizo otro par y Fernando Pérez cerró la cuenta.

Con estos marcadores, Cayuco FC se colocó en segundo lugar con 40 puntos, mientras que Águilas FC es tercero con 38 unidades.

Otros resultados

En más acciones destacó la goleada que Aston Villa le asestó a Jaguares FC, al son de 10-1. Diego Salazar se despachó con la cuchara grande al marcar seis tantos para los ingleses; Alex Robles, Fernando Román, William Hassen y Sergio Caballero completaron la cuenta. Por los felinos, el de la honra lo anotó Bernardo Rodríguez.

Santa Cruz también dio muestra de su poder ofensivo, al vapulear 10 a 0 a La Bandida, con triplete de Diego Cárdenas, dobletes de Giovani Méndez, Ramiro Molina y Gustavo Fonseca, así como un autogol de su rival.

Santos FC también tuvo una presentación incontestable al vapulear por 8-1 al representativo de Ambulancias Colibrí FC, con “hat-trick” de Brayan Morales, dobletes de Humberto García y Adrián Matuz, además de una diana de Eduardo Álvarez. El gol del honor de su adversario lo hizo Kevin Burgos.

Finalmente, la directiva de la Liga Guerrero Zoque, que preside Carlos Castillo Ramírez, informó que AC Milán venció default (3-0) al Real Brasil.

Jornada reducida

Debito a la celebración de partido de México en el Mundial 2026, únicamente se programaron tres encuentros para este domingo: a las 9 de la mañana, Jaguares FC chocará con Rayados Diarios FC. Al terminar será el turno de AC Milán ante Cafecito con Leche FC y, para cerrar, a las 11 de la mañana, Mamitas Chiapas enfrentará al Real Unión.