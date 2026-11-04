Ice Cars mantiene su paso perfecto

Ice Cars FC no quita el pie del acelerador y consiguió su sexta victoria consecutiva en el Torneo Héroes Bonampak, luego de golear por 9-4 a Samba FC, en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente.

Eduardo Martínez y Octavio Vázquez brillaron en el encuentro con sendos tripletes, mientras que Brandon Barrios hizo otro par, y con un gol figuró Mario Conde. Del lado rival descontaron Alan Gómez, Arturo Ruiz, Andrick Díaz y Uriel Bautista.

Con este resultado, el cuadro motorizado se mantiene en el liderato del torneo promovido por la Liga Guerrero Zoque, acumulando 18 unidades.

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La mayor goleada de esta jornada la firmó Cayuco FC, que arrolló por 13-3 a su similar de Bravos FC, en partido en el que Víctor Álvarez se despachó con la cuchara grande al marcar seis dianas, en tanto que Kevin Barrios e Irán Mazariegos firmaron sendos dobletes, Óscar Solís y Daniel Guillén hicieron uno cada uno, y eso se sumó a un autogol del rival.

Otro equipo que logró una victoria por amplio margen fue Brasil FC, que venció por 7-2 a Barrio Fino. Darinel Penagos Jr., Óscar Penagos y Luis Iván Penagos anotaron dos goles cada uno, y Víctor Fuentes completó la cuenta. Por el oponente los dos tantos fueron obra de Alex Álvarez.

Otros resultados

Por su parte, Jaguares FC rugió con triunfo de 4-2 sobre Deportivo Soconusco, con doblete de Pedro Morales, además de los goles de Raúl González y Bernardo Rodríguez. Del lado rival descontaron Antonio Pérez y Luis Sosa.

Barcelona superó por 3-1 Botafogo FC, con brillante actuación de Emmanuel Peña, quien anotó los tres tantos de los catalanes, mientras que por el cuadro brasileños descontó Giovani Ramos.

El único empate que se presentó en esta fecha fue el 4-4 que protagonizaron Ambulancias Colibrí FC y Alcohólicos, si bien estos últimos ganaron el punto extra de los penales al imponerse por 3-2, pero el no sumar de a tres les costó quedarse rezagados respecto al líder general, pues llegaron a 17 puntos.

En tiempo regular de este partido marcaron por los bebedores: Diego Salazar (2), Reynol Estrada y Dereck Burgos. Del lado contrario, Roger Arias y Felipe Vázquez anotaron sendos dobletes.

Es oportuno mencionar que el único equipo que no tuvo actividad en esta jornada fue Águilas FC al corresponderle su fecha de descanso en el calendario.