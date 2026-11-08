Ice Cars pone en juego su marcha invicta

Mantener su paso invicto y refrendar su calidad de líder general Torneo Héroes Bonampak serán los principales objetivos a cumplir para Ice Cars FC en la fecha 8, que se desarrollará este domingo en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente.

Tras el receso del pasado fin de semana por las festividades del Día de Muertos, regresa la acción al popular campeonato promovido por la Liga Guerrero Zoque, en el que Ice Cars FC es el único cuadro que no conoce la derrota, cosechando hasta el momento 20 puntos y +40 en su diferencia de goles, producto de 6 victorias y un empate.

Para este domingo enfrentará, en punto de las 9:00 horas, al equipo de Ambulancias Colibrí FC, que aparece como cuarto de la clasificación con 13 unidades, con registro de tres triunfos, dos empates y una caída.

Por el liderato

Con aspiraciones también a llegar a la cima general figura el cuadro de Alcohólicos, que es segundo de la tabla con 17 puntos y +33 en su diferencia. Buscará una victoria crucial ante Barcelona, que es quinto con 9 unidades. Este encuentro está programado para el mediodía.

Especial foco de atención tendrá también el choque entre Águilas FC y Brasil FC, que abre la sesión a las 8 de la mañana, al tratarse de uno de los clásicos más añejos de la Liga Guerrero Zoque y por la paridad que guardan ambos clubes, que han sumado 6 puntos y se ubican en séptimo y octavo de la clasificación respectivamente.

Brasil tendrá un segundo juego en la misma sesión a las 10 de la mañana ante Deportivo Soconusco, que es decimosegundo de la tabla, aún sin puntos. El resto de la jornada contempla los partidos: Jaguares FC contra Samba FC, Botafogo FC ante Cayuco FC, y Barrio Fino frente a Bravos FC.