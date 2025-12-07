Ice Cars se impone ante Alcohólicos

Ice Cars FC refrendó su calidad de líder del 9º Torneo Héroes Bonampak, tras superar por dramático 4-3 a su similar de los Alcohólicos, en el partido estelar de la fecha 13, celebrado en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente.

El cuadro motorizado tuvo como principal figura a Erick Solís, autor de un doblete, mientras que Orlando Martínez marcó otro tanto y un autogol del rival se añadió a la cuenta. Del lado de los “bebedores”, Erick Mota, Wilber Hernández y Dereck Burgos fueron los autores de las anotaciones.

Este fue el décimo triunfo para el Ice Cars FC, para llegar a 30 puntos y prácticamente cerrar el año en primer lugar de la clasificación general.

Otros resultados

En esta jornada destacó la contundente victoria de 16-5 para Brasil FC, a costa de su similar de DTS FC, en un duelo que quedará para la historia del club y de la liga, ya que todos los tantos de los brasileños los anotó Leonardo Hernández, quien ahora cuenta con 49 dianas y está a solo tres del liderato de goleo individual, que por ahora pertenece a Giovanni Ramírez, elemento de Grillos FC.

Los brasileños alcanzaron los ocho triunfos en la campaña, para llegar a 24 puntos, y al contar con un juego pendiente tienen posibilidades matemáticas de pelear por el primer puesto en el cierre de la campaña. En contraste, para su rival fue la derrota número 11 y están casi condenados a terminar en el último lugar.

En más acciones, Impresos Tuxtla doblegó por 8-2 a Jaguares FC, con dobletes de José Hernández, Bryan Narváez y Cristian Gutiérrez, mientras que Juan Montiel y Andrés Hernández redondearon la cuenta. Los goles de los felinos los hizo Diego Espinosa.

Por su parte, Ambulancias Colibrí FC sumó su séptima victoria de la campaña, tras golear por 9-2 a Juventus FC. Carlos Márquez, Julio Ozuna y Luis Abarca aportaron dobletes,. Kevin Burgos, Antonio Monjaraz y Roger Arias anotaron el resto de los tantos. Del lado rival descontaron Bryan Mendoza y José González.

Finalmente, Peña FC llegó a ocho triunfos en la campaña sin siquiera despeinarse, al ganar default (3-0) frente a Santa Cruz FC, que no se presentó en tiempo y forma para este compromiso.

Partidos pendientes

Para este domingo la actividad será mínima, pues solo se celebrarán tres encuentras pendientes para regularizar la clasificación del campeonato. A las 8 de la mañana, Alcohólicos enfrentará a Brasil FC. Al terminar, la directiva de la Liga Guerrero Zoque programó el duelo entre Peña FC y Solteros FC, club que se estaría incorporando a estas alturas de la campaña.

Asimismo, se disputará otro partido a las 10 de la mañana, entre Santos FC y Jaguares FC.