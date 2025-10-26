Ice Cars y Brasil FC, intratables

Ice Cars FC y Brasil FC dieron un nuevo golpe de autoridad sobre la mesa al golear a sus respectivos rivales en la fecha 8 del Torneo Héroes Bonampak que se jugó en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente, para consolidarse como los equipos que dominan la parte alta de la clasificación.

En el caso de Brasil FC, apabulló por 9-1 a Jaguares FC, con soberbia actuación de Leonardo Hernández, quien marcó cinco goles, en tanto que Víctor Fuentes convirtió un triplete, y para cerrar la cuenta apareció Aimer Cigarroa. Del lado contrario, el de la honda fue de Diego Espinosa.

De esta manera los brasileños sumaron su sexta conquista —a cambio de dos derrotas— en el campeonato que organiza la Liga Guerrero Zoque, para un acumulado de 18 puntos y diferencia de +29.

Por su parte, Ice Cars FC arrolló por 7-2 al cuadro de DTS 2.0 FC, con destacada participación de Erick Solís, quien anotó cuatro dianas; Brandon Barrios puso un doblete y con un tanto figuró Giovani Vázquez. Por el rival, los dos fueron obra de Víctor Durán.

Ice Cars FC también elevó su registro a seis ganados y dos perdidos, con 18 unidades y +12 en su diferencia de goles.

Otros resultados

En más acciones de la fecha 8, Juventus FC aplastó por 10-1 al cuadro de Santa Cruz FC, en un encuentro en el cual Uziel Gómez fue la figura con cinco “pepinos”, mientras que Martín Mendoza puso doblete y con un tanto figuraron Sergio Trujillo, Alberto Molina y Josué Balcázar. Del lado del rival descontó Joaquín Gómez.

Por su parte, Grillos FC venció por contundente 7-0 a Impresos Tuxtla, con goles de Daniel Burguete (2), Víctor Álvarez (2), Gabriel del Prado, Marco Ramírez e Iván Mazariegos. En otro duelo lleno de festejos, Alcohólicos superó por 7-3 al cuadro de Ambulancias Colibrí FC, con dianas de Alexis Pérez (2), Wilber Hernández (2), Dereck Burgos (2) y William Hassen. Su contrincante descontó con doblete de Julio Ozuna y un tanto de Luis Mata.

En el juego más parejo de la jornada, Justo Abogado FC superó por 2-1 a Peña FC, con doblete de Luis Abarca, mientras que por su oponente anotó Ameth Vargas.