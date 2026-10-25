Ice Cars y Cayuco reparten puntos

Ice Cars FC y Cayuco FC igualaron 4-4 en el encuentro estelar de la jornada 6 del Torneo Héroes Bonampak, celebrado en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente.

Erick Estrada destacó por el cuadro motorizado con un doblete, mientras que Abraham Vázquez y Juan Morales marcaron los otros tantos del equipo, que además sumó un punto extra al ganar en penales 4-3. Del lado contrario anotaron en tiempo regular Óscar Solís, Andrés Ramírez, Gabriel del Prado y Giovani Ramírez.

Otros resultados

En esta fecha destacó la victoria de Brasil FC por 10-0 sobre Botafogo, con triplete de Luis Iván Penagos, dobletes de Daniel Jiménez y Adrián González, aunados a los tantos de Alonso Penagos, Gabriel Carrillo y Darinel Junco.

También brilló Ambulancias Colibrí con goleada de 11-1 sobre Bravos FC, duelo en el que Gerardo Estrada se despachó con la cuchara grande, al marcar cinco dianas.

Barrio Fino le metió un 8-4 a Deportivo Soconusco, con gran actuación de Julio Ocaña, quien aportó cuatro dianas, en tanto que Jaguares FC venció por 2-1 al Samba FC.

La actividad continúa este domingo con la fecha 7 y una cartelera que arranca desde las 8 de la mañana con los partidos: Alcohólicos-Ambulancias Colibrí, Brasil FC-Barrio Fino, Jaguares FC-Deportivo Soconusco, Barcelona-Botafogo, Bravos FC-Cayuco FC y Samba FC-Ice Cars FC.