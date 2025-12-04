Imperio y Bulldozer llevan su rivalidad al límite

La rivalidad entre Imperio y Bulldozer, dos de las figuras más polémicas de la Lucha Libre chiapaneca, vivió un nuevo capítulo durante la reciente función celebrada en el Centro Deportivo Roma, donde ambos gladiadores se enfrentaron en un combate pactado sin réferi, derivado del controvertido desenlace de su duelo anterior. En aquella ocasión, el integrante de los Destructores del Ring había obtenido la victoria mediante artimañas, situación que encendió la inconformidad de Imperio y dejó abierta una herida que volvió a sangrar.

El encuentro comenzó con un breve mensaje de Imperio, quien aseguró que ahora, sin la presencia de un tercero sobre el cuadrilátero, tendría la libertad de luchar sin límites. De inmediato invitó a su oponente a mostrar su verdadera fuerza para definir quién era el mejor. Tras un intercambio de llaveo en los primeros instantes, la intensidad subió cuando Imperio sorprendió a Bulldozer con un vuelo entre segunda y tercera cuerda que lo dejó visiblemente mermado.

Tensión

Con el público metido en la contienda, comenzaron a aparecer los objetos que encendieron aún más el ambiente: sillas, tablones, lámparas y cualquier instrumento capaz de castigar. Ambos luchadores respondieron a los gritos de la afición, que exigía acciones más arriesgadas. Imperio ejecutó una poderosa contralona sobre un conjunto de sillas apiladas, mientras Bulldozer se defendió rompiendo lámparas en la cabeza de su rival, lo que hizo brotar sangre y elevó el dramatismo de la lucha.

La tensión creció cuando los “seconds” intervinieron brevemente, provocando la molestia generalizada de los asistentes. A pesar de esto, su aparición no alteró el resultado. Después de 20 minutos de una batalla feroz y sin restricciones, uno de los combatientes mostró mayor astucia. Bajo las reglas de “súper libre”, donde prácticamente todo es válido, Imperio conectó un fault que desequilibró a Bulldozer, permitiendo aplicar un “suplex” con “paquetito” que dejó a su rival sin respuesta. El ingreso del réferi para oficializar las acciones terminó con la cuenta de tres, dejando a Imperio como vencedor y regresándole la dosis de malicia que había recibido la función pasada.

Función de lujo

Con este resultado, la mesa está puesta para un choque decisivo. El Campeonato Peso Completo del Estado de Chiapas se disputará el 25 de diciembre, durante la función navideña organizada por Promociones Jiménez y Maxillus, nuevamente en el Deportivo Roma a las 6:30 de la tarde. En los próximos días se dará a conocer la modalidad del combate, que promete ser uno de los enfrentamientos más esperados del cierre de año.

La tensión, la violencia y el orgullo personal han llevado esta rivalidad a un punto de no retorno. El cinturón absoluto del peso completo está en juego, pero también el honor de dos luchadores que ya no pueden verse sin buscar destruirse sobre el cuadrilátero.