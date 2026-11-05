Imperio y Noruego en pelea extrema

La rivalidad, la fuerza y el orgullo estarán en juego cuando Imperio y Noruego se encuentren frente a frente en una contienda que promete sacar chispas del cuadrilátero, en una nueva cita en Tuxtla Gutiérrez con la función denominada Lucha Extrema Super Libre, programada para el domingo 15 de noviembre, a las 18:30 horas, en el Deportivo Roma.

El enfrentamiento entre ambos gladiadores será el principal atractivo de una cartelera que apuesta por el espectáculo y la intensidad característica de la Lucha extrema. Imperio, con su imponente presencia y fortaleza física, tendrá enfrente a Noruego, un personaje que buscará imponer condiciones y demostrar que cuenta con los argumentos necesarios para salir con la victoria.

Más allá de las diferencias de estilos, el combate representa una oportunidad para que ambos luchadores se ganen el reconocimiento del público en una batalla donde la resistencia, la estrategia y la capacidad para aprovechar cada oportunidad serán fundamentales. La expectativa estará puesta en conocer quién logrará dominar las acciones y quedarse con el triunfo en este esperado choque.

La función es presentada por Promociones Jiménez y Promociones Maxillus, empresas que unen esfuerzos para llevar una nueva alternativa de entretenimiento deportivo a los aficionados tuxtlecos y mantener vigente la actividad del pancracio en la capital chiapaneca.

Para quienes deseen asistir, los accesos tendrán un costo de 300 pesos en zona VIP, 200 pesos en primera fila, 150 pesos en entrada general y 100 pesos en gradas.

La invitación está abierta para los seguidores de la Lucha Libre, quienes tendrán la oportunidad de disfrutar una noche de rudeza y espectáculo con Imperio y Noruego como protagonistas de una batalla que buscará dejar huella en el Deportivo Roma.