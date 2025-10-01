Implementan tecnología en Fuerzas Básicas

Miguel Ángel Casanova Díaz, Director Deportivo de Lechuzas UPGCH, impartió el primer Curso de Capacitación para entrenadores de Fuerzas Básicas, a fin de comenzar a trabajar con metodología de vanguardia en el Futbol e implementar alta tecnología (GPS) para potenciar al máximo el desarrollo de los talentos.

El reconocido entrenador profesional y exjugador de Primera División, explicó a los entrenadores, preparadores físicos y kinesiólogos de dicha academia de Futbol, el esquema de trabajo y modelo de juego que actualmente se está implementando en el equipo profesional de Liga TDP MX.

El objetivo —destacó— es fortalecer el proceso formativo de los integrantes de Fuerzas Básicas, brindando también una capacitación a los entrenadores para mantenerlos actualizados y hagan uso eficaz de esta tecnología, la cual permite medir puntos clave como: la intensidad y volumen de trabajo en los entrenamientos, llevar un control estadístico de los avances alcanzados y realizar comparativas que permitan mejorar las habilidades de cada jugador a través de métricas específicas de rendimiento.

Actualmente, la tecnología GPS en el Futbol es una herramienta indispensable para el análisis del rendimiento deportivo y se utiliza para monitorear y analizar el desarrollo físico de los jugadores durante entrenamientos y partidos. Esto —agregó— permite obtener información valiosa de cada jugador como: la distancia total recorrida en la sesión, velocidad máxima y promedio, aceleraciones intensas, zonas de velocidad, aceleraciones y desaceleraciones, carga física y ubicación en el campo a través de mapas de calor.

“Ahora nuestros niños y jóvenes llevarán una metodología de vanguardia aplicando alta tecnología, la cual también nos ayudará a diseñar planes personalizados según la carga de trabajo de cada jugador, evitar sobrecargas, prevenir lesiones y medir su progresión física a lo largo del tiempo”, puntualizó Casanova Díaz.