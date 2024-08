Impone la presencia de Márquez y Aguirre

Fernando “Nene” Beltrán habló sobre las nuevas cabezas de la selección mexicana para los procesos mundialistas del 2026 y 2030, Rafael Márquez y Javier Aguirre.

En entrevista para TUDN, el mediocampista de Chivas se enfocó en expresar lo que siente al tener a dos histórico del Futbol, uno como jugador y el otro como entrenador en el banquillo tricolor.

“Con Rafa va a haber mucho nervio, si al final me toca ir. Un tipo que yo le tengo mucha admiración por lo que fue y por lo que hizo. Con Javier, que tiene una trayectoria muy buena en Europa, y la parte importante que nos puede ayudar a nosotros para mejorar también, ver que puedes aprender de él, qué es lo que él ve allá que no se hace aquí, a lo mejor, en cierta parte muy motivado porque es un buen cuerpo técnico”, declaró.

Sobre el cambio generacional que vivirá la selección, el “Nene” Beltrán aseguró que, sin importar la edad, tienen que estar lo mejores con la camiseta nacional.

“Espero no se tome mal lo que yo piense, pero en mi humilde opinión, creo que no importa si es uno chico, uno más grande, uno de más experiencia, uno de 27, 28 años… La verdad, en eso yo no le doy el enfoque, yo creo que el enfoque sería en quién está mejor en su momento en esa posición o en cada posición para que pueda representar a México como se merece”, señaló.

Por último, aseguró que todos los jugadores vigentes tienen el deseo de representar a nuestro país en los compromisos que vienen.