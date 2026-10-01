Impulsan convivencia con Basquetbol

Bajo el lema “Hagan deporte, digan sí a la vida”, la Facultad de Humanidades, Campus VI, de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), puso en marcha su Torneo de Basquetbol 3 x 3, una competencia que busca fortalecer la convivencia, la activación física y la participación de las y los estudiantes mediante una de las modalidades más dinámicas de este deporte.

La explanada del Edificio J fue el escenario para la ceremonia inaugural y los primeros encuentros del campeonato, que forma parte de las acciones promovidas por la coordinación deportiva vespertina encabezada por la profesora Erika López Guzmán.

El inicio de actividades incluyó el corte de listón del tablero de Basquetbol, con el que se dio formalmente paso a una competencia que tendrá nueve jornadas y reunirá a diez conjuntos integrados por estudiantes de la Facultad de Humanidades.

Impulso al deporte universitario

Durante el acto inaugural, la Dra. Jannett Fabiola López Gutiérrez, secretaria académica de la Facultad de Humanidades, subrayó la importancia de generar proyectos que permitan a la comunidad universitaria encontrar espacios de recreación, integración y desarrollo fuera de las aulas.

Asimismo, reconoció especialmente el trabajo hecho por la profesora Erika López Guzmán, a quien resaltó por su constancia para sumar nuevas iniciativas y por no claudicar en la promoción del deporte entre las y los estudiantes.

La ceremonia contó además con la presencia de autoridades académicas de la Facultad de Humanidades, dirigida por la Dra. Danae Estrada Soto, así como de alumnos que forman parte de los diez equipos inscritos: Coatís, Chips, Constructivistas, Dinamita, Infinity, Dinasty, Los de la Banca, Thunders, Ocelotines y Warriors.

La puesta en marcha del torneo permitió también reforzar el mensaje de que la práctica deportiva puede convertirse en una herramienta importante para favorecer la convivencia, la disciplina y la formación integral de quienes cursan sus estudios universitarios.

Intensa competencia

Una vez concluido el protocolo inaugural, el balón comenzó a rodar y la primera jornada dejó encuentros con buen ritmo, intensidad y marcadores que reflejaron la energía de los participantes.

Los de la Banca comenzaron con victoria de 14-6 frente a Dinamita, mientras que Dinasty consiguió el resultado más amplio de la fecha al imponerse por 22-0 ante Ocelotines.

En otro de los compromisos, Thunders derrotó por 10-8 a Coatís en uno de los encuentros más cerrados de la jornada. Por su parte, Chips logró un contundente triunfo de 22-4 ante Warriors.

La actividad inaugural concluyó con la victoria de Infinity por 16-12 frente a Constructivistas, resultado que cerró una primera fecha marcada por la participación y el entusiasmo de la comunidad estudiantil.

El campeonato continuará desarrollándose a lo largo de nueve jornadas, en las que los equipos buscarán acumular resultados para colocarse entre los mejores de la competencia.

Al término del certamen, los ganadores serán reconocidos con playeras, trofeo y medallas, como parte de una iniciativa que pretende mantener activos los espacios deportivos y seguir impulsando la participación de las y los universitarios.