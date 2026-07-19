Impulsan labor social con reforestación

Súper Copa Roshfrans y el gobierno de Chihuahua llevará a cabo el próximo 1 de agosto su segunda campaña de reforestación en Cumbres de Majalca, con el propósito de reforzar las acciones iniciadas en 2025. Durante esta actividad se plantarán varios miles de ejemplares para contribuir a la conservación del ecosistema, la captura de dióxido de carbono y la prevención de la erosión.

Participarán dependencias como la Secretaría de Desarrollo Rural, Conanp, Conafor, Sedue y el Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura, además de directivos y pilotos del serial. Michel Jourdain señaló que estas labores ayudan a restaurar ecosistemas, proteger la biodiversidad y mejorar la calidad del aire.