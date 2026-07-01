Impulsan prevención acuática con clase global

El club deportivo El Delfín se sumó a La Clase de Natación Más Grande del Mundo, una iniciativa internacional enfocada en promover la seguridad en el agua y la prevención de ahogamientos mediante una actividad simultánea efectuada en instalaciones acuáticas de distintos países.

La institución chiapaneca formó parte de una jornada mundial que reunió a organizaciones acuáticas de todo el planeta, con el objetivo de enseñar habilidades que pueden salvar vidas y fortalecer la cultura de prevención entre niñas, niños, jóvenes y adultos.

Objetivo cumplido

El club capitalino informó a través de un comunicado que, mediante esta actividad, se pretende concienciar a la sociedad sobre la importancia de aprender a nadar, no solo como una práctica deportiva, sino como una herramienta fundamental para reducir riesgos dentro y alrededor del agua.

Durante la jornada, los instructores de El Delfín reforzaron los mensajes relacionados con la importancia de la supervisión, la educación y la creación de entornos seguros.

También se destacó que las habilidades acuáticas deben enseñarse desde edades tempranas y mantenerse como parte del desarrollo de cada persona a lo largo de su vida. La actividad permitió trabajar aspectos básicos de seguridad, como respirar adecuadamente identificar situaciones de riesgo.

Estos elementos forman parte de una visión integral de la enseñanza de la Natación, en la que no solo se busca perfeccionar estilos, sino formar personas más preparadas para convivir de manera responsable con el agua.

“En El Delfín creemos que la seguridad acuática debe formar parte de la educación de toda persona. Aprender a nadar es importante, pero también lo es aprender a flotar, respirar, reconocer riesgos y tomar decisiones seguras dentro y alrededor del agua. Estas son habilidades que pueden acompañar a una persona durante toda la vida”, señaló Mónica Anzueto Moguel, directora pedagógica de la institución.

Un problema global

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el ahogamiento continúa siendo una de las principales causas de muerte accidental en la infancia a nivel mundial.

Por ello, iniciativas como esta buscan crear conciencia sobre la necesidad de combinar supervisión adecuada, educación preventiva y enseñanza de competencias acuáticas.

La World’s Largest Swimming Lesson (WLSL) ha reunido, desde su creación, a más de 447 mil participantes en 56 países, convirtiéndose en un movimiento internacional que utiliza la enseñanza de la Natación como vía para salvar vidas.