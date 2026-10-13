Inauguran 7ª edición del Torneo Interno

Con la participación de 24 escuadras y el entusiasmo de la comunidad estudiantil, se llevó a cabo la inauguración de la séptima edición del Torneo Interno de la Preparatoria Número 2 del Estado, certamen que busca fomentar la convivencia, el compañerismo y la práctica deportiva entre los jóvenes.

La ceremonia inaugural se efectuó en las instalaciones de la institución educativa, que también servirá como sede para los encuentros de la competencia, cuya actividad comenzará este martes cuando los conjuntos participantes salten a la cancha con el objetivo de iniciar con el pie derecho su camino hacia el campeonato.

El acto protocolario reunió a los representantes de los equipos, organizadores, patrocinadores e invitados especiales, quienes acompañaron el arranque de una de las actividades deportivas que forman parte de la vida escolar de la Preparatoria Número 2.

En la ceremonia se contó con la presencia del profesor Jonatan Yair Roque, quien dirigió unas palabras a los asistentes, además de la intervención del director del plantel, Luis Vázquez Henestrosa, como parte de las actividades contempladas para dar formalidad al inicio del torneo.

Asimismo, Carlos Juárez, padrino del evento, compartió un mensaje dirigido a los participantes, reconociendo la importancia de impulsar espacios de integración para los estudiantes mediante el deporte.

Participantes

Uno de los momentos centrales fue la presentación de los equipos que participarán en esta séptima edición. Bad Boys, Cachorros FC, El Punto FC, Vodka Juniors, Leones FC, Los Ceines, Los Cotorros FC, Los Elverg, Los Fans de Max y Miami Escobedo FC son parte de la lista de conjuntos que buscarán protagonismo en el terreno de juego.

A estos se suman Migajeros FC, Muertos FC, Muertos Prime, Mujeriegos FC, Real Cólico, Sementeros FC, Talacheros del 3A, Troncos FC, Tuxtepec, Pobres Diablos, Ludópatas FC, Portugal y Yupititanes, además de Pobres Diablos FC, conjunto que cerró la presentación.

Con este desfile quedó integrado el grupo de protagonistas que darán vida a esta competencia en la que cada escuadra tratará de demostrar sus condiciones futbolísticas y avanzar conforme se desarrolle el calendario de partidos.

La organización agradeció el respaldo de los patrocinadores y de las personas que contribuyen al desarrollo del certamen, el cual también representa una oportunidad para fortalecer los lazos entre los alumnos y promover valores como el respeto, la responsabilidad y el juego limpio.

Una vez concluido el protocolo, quedó todo listo para que el balón comience a rodar este martes en las instalaciones de la Preparatoria Número 2 del Estado. Los equipos tendrán la oportunidad de mostrar su nivel desde las primeras jornadas, en una edición que promete una intensa disputa por los primeros lugares.