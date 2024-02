Inauguran Campeonato de Liga 2024

La ceremonia arrancó con los honores a la bandera, en presencia de todos los clubes. Carlos López/CP

Un emotivo momento se vivió este sábado 10 de febrero en el Instituto Hispano Jaime Sabines. Al filo de las 10 de l mañana, los planteles que competirán en el Campeonato de Liga Profesor Javier Francisco Escobar Cisneros fueron presentados en una ceremonia de inauguración que reunió a diferentes personalidades.

José Edilberto Sarmiento Capito, presidente de la Liga Municipal Alfredo Ovilla Martínez (OMA); Rosario Madariaga, secretaría técnica, y el profesor Javier Escobar, personalidad homenajeada, fueron los invitados a este festejo que contó con la presencia de las 38 sextetas.

Tal como había informado Sarmiento Capito, la ceremonia fue especial. Comenzaron con los honores a la bandera, en presencia de todos los equipos que participarán en la nueva justa, así como de familiares del homenajeado. Los planteles más longevos en el certamen fueron anunciados primero, mientras que los de nuevo ingreso pasaron posteriormente.

Sarmiento Capito fue el encargado de brindar las palabras de bienvenida, en donde explicó que el torneo fue hecho para que los jugadores disfruten esta disciplina, trabajen en conjunto y se divirtieran con cada uno de los duelos que se disputen.

“Deseo éxito a todos los clubes que van a participar. El objetivo principal es que ustedes puedan estar contentos y que mejoren su desempeño desde el principio hasta el final de esta competencia en la que tendremos partidos llenos de intensidad”, dijo el dirigente durante su discurso inicial.

Por su parte, Javier Escobar agradeció el reconocimiento con gran emoción, pues no lo esperaba. “Es algo que me llena de orgullo, porque nos indica que algo hicimos bien durante nuestros tiempos de jugador. El Voleibol es un deporte muy hermoso, que me permitió vivir muchas experiencias maravillosas y que hoy puedo contar como gratos recuerdos”, expresó.

Una vez terminado el festejo, los planteles femeniles disputaron los duelos correspondientes a la jornada tres de este certamen de liga, en el que se esperan muchos encuentros por semana debido a la inmensa cantidad de clubes inscritos para la presente campaña.