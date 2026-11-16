Inauguran de manera oficial la Copa Ixtle

Con una importante convocatoria y el entusiasmo de decenas de jóvenes futbolistas, se llevó a cabo la inauguración oficial de la primera edición de la Copa Ixtle 2026, torneo que tiene como sede la Unidad Deportiva de Berriozábal y que durante tres días reunirá a equipos de diferentes municipios y regiones de Chiapas.

La ceremonia inaugural contó con la presencia de los 84 equipos que forman parte de esta edición, quienes se dieron cita en las instalaciones deportivas para participar en el acto protocolario que marcó el comienzo oficial de la competencia, proyectada como un espacio para impulsar el talento de esta disciplina y fortalecer la convivencia entre las distintas instituciones deportivas.

Personalidades

La presentación estuvo encabezada por Carlos Juárez Magdaleno, presidente y organizador del torneo, quien estuvo acompañado por César Ramos Parral, exfutbolista profesional que formó parte de Jaguares de Chiapas y que le dio realce a la ceremonia con su presencia.

Durante el acto también se contó con la participación de representantes del ámbito deportivo y municipal, entre ellos Silvestre Carrasco, director del Deporte de Berriozábal, así como Ricardo Gutiérrez, quinto regidor, quien acudió en representación del presidente municipal, Jorge Acero.

Como parte del protocolo, los invitados dirigieron mensajes de bienvenida a los clubes integrantes, destacando la importancia de generar este tipo de encuentros que permiten a niñas, niños y jóvenes demostrar sus habilidades, adquirir experiencia competitiva y continuar su formación dentro del Futbol.

Uno de los momentos representativos de la ceremonia fue la declaratoria inaugural, acompañada de la tradicional patada inicial, con la que se dio el banderazo oficial a las actividades de la Copa Ixtle 2026. De esta manera, la Unidad Deportiva de Berriozábal quedó lista para recibir los encuentros correspondientes a las distintas categorías.

Categorías

En esta primera edición se contempla la participación de las divisiones Pony, Infantil Menor, Infantil Mayor, Niños Héroes, Juvenil A, Juvenil B y Juvenil Femenil, ofreciendo un espacio de competencia para diferentes etapas de desarrollo y promoviendo también la participación de las jóvenes futbolistas.

Entre los clubes que forman parte del certamen se encuentran Atlético CMG, Bonampak FC, Academia Terán, Sporting FC, Santos FC, Jaguares Itvel, Jemaga FC, La Juve, Guerreros FC, Atlético San Francisco, Potros Tuxtla, Cañoneros de Chiapas, Pachuca Ocozocoautla, Tiburones, Zoque Coita, Barcelona Tuxtla, Jabalíes FC, Deportivo Tuxtla, Atlas Moy, Ixtleros de Berriozábal y Jaguares FC, entre otros representativos.

Con la inauguración oficial, la Copa Ixtle 2026 comenzó su primera historia en el Futbol local, con una agenda de encuentros que buscará convertir a Berriozábal en un punto de reunión para el talento infantil y juvenil, además de brindar a los participantes la oportunidad de competir y representar dignamente a sus respectivos clubes.