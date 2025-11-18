Inauguran el Campeonato Estatal Cadetes 2025

La ciudad de Ocozocoautla abrió sus puertas este fin de semana para dar inicio al Campeonato Estatal categoría Cadetes 2025, un evento que marca otro paso firme en el crecimiento deportivo de Chiapas. La Asociación de Clubes Unidos por el Baloncesto Chiapaneco encabezó la ceremonia inaugural, reafirmando su compromiso con el desarrollo de nuevas generaciones y la promoción constante de este deporte en la entidad.

Apertura del torneo

El arranque oficial del torneo reunió a las quintetas participantes, quienes desfilaron en la duela entre aplausos del público. Entrenadores, autoridades deportivas e integrantes de la organización presenciaron el acto protocolario, resaltando la importancia de consolidar torneos que impulsen el talento juvenil y fortalezcan la estructura competitiva del Basquetbol chiapaneco.

Desde el primer momento, el ambiente estuvo cargado de energía. Las gradas registraron una buena asistencia de familiares que acudieron para respaldar a los participantes en esta nueva edición. Su presencia aportó un toque emotivo a la ceremonia, convirtiendo el inicio del campeonato en una verdadera fiesta deportiva.

Durante el protocolo, representantes de la Asociación destacaron los esfuerzos realizados para mantener un calendario activo y con alcance estatal, señalando que este torneo representa una oportunidad valiosa para que los jóvenes muestren su evolución técnica y compitan con rivales de distintos municipios. Asimismo, señalaron que la categoría Cadetes es una de las más importantes para la formación integral de jugadores, pues muchos de ellos están dando sus primeros pasos hacia un nivel más alto.

Una sede de mucha tradición

Ocozocoautla, una sede con tradición en el deporte ráfaga, ofreció una organización impecable para recibir esta edición del certamen. Desde la logística, la coordinación entre clubes y el acondicionamiento de los espacios, todo estuvo preparado para garantizar una competencia ordenada y con un ambiente adecuado para los atletas.

Con el acto inaugural completado, el Campeonato Estatal Cadetes 2025 queda oficialmente en marcha. Las escuadras inician ahora su camino en busca del título, en un torneo que promete emociones intensas, juegos de alto nivel y un despliegue de talento juvenil que refuerza el crecimiento del Basquetbol en Chiapas.