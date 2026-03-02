Inauguran en Tuxtla Macroregional 2026

En un ambiente lleno de colorido, entusiasmo y espíritu deportivo, la noche de este sábado se realizó la inauguración oficial del Macroregional de la Amistad Chiapas–Veracruz, certamen que reúne a equipos de ambas entidades con el firme propósito de fortalecer la convivencia y el desarrollo del Baloncesto formativo.

Las instalaciones del Parque Deportivo Caña Hueca fueron el escenario perfecto para este arranque protocolario, donde familias completas, entrenadores y jugadores vivieron una auténtica celebración deportiva. Desde temprana hora comenzaron a arribar las delegaciones, portando con orgullo sus uniformes y estandartes, listos para formar parte del tradicional desfile inaugural.

Apoyo

Uno a uno, los equipos recorrieron la duela y las áreas designadas, recibiendo el aplauso del público que se dio cita para respaldar a los pequeños atletas. La ceremonia destacó por su organización y por el ambiente de fraternidad que prevaleció entre las escuadras participantes, dejando claro que más allá de la competencia, el objetivo principal es fomentar la amistad entre Chiapas y Veracruz.

Un momento especial fue la aparición de los llamados “Súper Héroes”, personajes que se robaron las miradas y provocaron sonrisas entre los asistentes. Niñas y niños aprovecharon para tomarse fotografías y convivir con ellos, en una postal que reflejó la esencia familiar del evento.

Durante el acto protocolario, la organizadora de la competencia, Nelly Chacón, dirigió un mensaje de bienvenida en el que agradeció la confianza de clubes y padres de familia. “Este Macroregional nace con la intención de unirnos a través del deporte, de brindar espacios seguros para nuestros niños y de fortalecer el Baloncesto chiapaneco con lazos de amistad con Veracruz. Gracias por creer en este proyecto”, expresó ante los presentes.

El torneo es impulsado por el Club De Basquet Alecam Clubes Unidos por el Baloncesto Chiapaneco, organización que ha trabajado de manera constante en la promoción de este deporte en la entidad. La respuesta de los equipos visitantes reafirma el crecimiento de esta iniciativa, que poco a poco se consolida como un referente en la región.

Unión

Así, entre aplausos, fotografías y mucha energía positiva, arrancó el Macroregional de la Amistad, dejando una clara muestra de que el deporte sigue siendo un puente que une corazones y construye experiencias inolvidables para las nuevas generaciones.