Inauguran Futbolito Bimbo en Cintalapa

Con la participación de 13 equipos, se llevó a cabo la ceremonia inaugural del Futbolito Bimbo 62 Aniversario en la región Costa-Istmo-Sierra de Chiapas, teniendo como sede el municipio de Cintalapa.

En el acto desfilaron y fueron presentadas las escuelas participantes en las ramas femenil y varonil: Ángel Albino Corzo (ambas categorías); Mártires de Chicago, Arturo Esquinca, Gabriela Mistral, 1° de Mayo e Ignacio Manuel Altamirano (varonil); Rodulfo Figueroa Esquinca (femenil y varonil); Cebech No. 4 Emilio Rabasa Estebanell (femenil, varonil A y varonil B), y Enrique C. Rébsamen (varonil).

El presídium estuvo integrado por el representante de Grupo Bimbo, Carlos Irvin Garatachia Peláez; la presidenta municipal de Cintalapa de Figueroa, Eva Elia Guzmán Gutiérrez, y autoridades municipales, educativas y deportivas.

En su mensaje, el representante de la empresa organizadora subrayó la relevancia de fomentar valores y convivencia a través del deporte. Por su parte, la coordinadora estatal del torneo, Erika López Guzmán, exhortó a los participantes a competir con respeto y disciplina.