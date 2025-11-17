Inauguran la Copa Fut 7 Jaguar 2025

La cancha de Ultra Sport fue el punto de reunión para celebrar la inauguración de la Copa Fut 7 Jaguar 2025, un certamen que reúne a diversas escuadras infantiles, juveniles y libres en un ambiente competitivo y familiar. Desde la tarde comenzaron a llegar jugadores, entrenadores y padres de familia, creando un marco animado para una ceremonia que buscó reconocer a quienes hacen posible esta nueva edición.

El acto inició con la bienvenida al público y se destacó la importancia de abrir espacios que fortalezcan el desarrollo deportivo en la entidad. Inmediatamente después se llevó a cabo la presentación del presídium, conformado por autoridades estatales y representantes de empresas que respaldan el torneo.

Invitados

Entre los invitados estuvieron Mauro Chávez Lastra, director de Cultura Física del Indeporte, en representación de Bárbara Altúzar Galindo, directora general del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas; Geovani Abadía Hau, CEO y organizador de la Copa Fut 7 Jaguar; Óscar Alberto Santiago Villanueva, jefe del Departamento de Educación Física en el estado; así como los patrocinadores Carlos García, director de Cocktelería y Marisquería El Bucanero; el arquitecto Antonio Vivas, director general de Aveich; Antonio Flores de Genera Créditos Inmediatos; y el representante de Diario Ultimátum.

Con la mesa de honor presentada, se efectuó el desfile de equipos, quienes recorrieron la cancha mostrando con orgullo sus colores y categorías. Esta parte del evento fue una de las más ovacionadas, pues permitió observar la amplia participación lograda en esta edición.

Posteriormente se ofrecieron palabras por parte de los invitados especiales siguiendo el orden establecido. Cada uno de ellos reconoció el crecimiento del Futbol 7 en Chiapas y reiteró su compromiso para continuar impulsando proyectos que fomenten la activación física. En caso de que alguna autoridad no pudiera estar presente, el mensaje fue asumido por otro de los integrantes del presídium, manteniendo la estructura prevista.

El momento central llegó con las palabras oficiales de inauguración, pronunciadas por Mauro Chávez, quien declaró formalmente abiertas las actividades de la Copa Fut 7 Jaguar 2025. Acto seguido se realizó la tradicional patada inicial, que fue otorgada a los representantes del presídium, también bajo el orden establecido.

Mensaje especial

Para cerrar se dirigió un mensaje de despedida y agradecimiento. a los presentes, invitándolos a disfrutar del torneo con responsabilidad y respeto, valores fundamentales para el crecimiento del deporte en la entidad. Con el protocolo cumplido, la Copa Fut 7 Jaguar 2025 quedó oficialmente inaugurada, dejando todo listo para el inicio de una temporada que promete emociones en cada jornada.