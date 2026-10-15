Inauguran Temporada Juvenil de OEFA Chiapas

La Organización Estatal de Futbol Americano (OEFA) Chiapas pondrá en marcha este sábado su Temporada Juvenil 2026, con cuatro encuentros en Tuxtla Gutiérrez y la participación de ocho franquicias que buscarán conquistar el campeonato estatal, cuya final está programada para finales de noviembre.

Borregos Salvajes, Guerreros Tuxtla, Osos de Chiapas, Armadillos de Tapachula, Toros, Búhos San Cristóbal (BSC), Leones de San Cristóbal y Raptors serán los protagonistas de una campaña que contará con representación de tres municipios chiapanecos.

Borregos abren hostilidades

El primer duelo comenzará a las 10:00 horas en el campo Cima Azul del Tecnológico de Monterrey, campus Chiapas, donde Borregos Salvajes recibirá a Guerreros Tuxtla, conjunto que dará el salto de las categorías infantiles a la juvenil.

La actividad continuará a las 16:00 en el estadio Dr. Samuel León Brindis con el enfrentamiento entre Osos de Chiapas y Armadillos de Tapachula, equipo que debutará en la organización y marcará el regreso de la representación del Soconusco a esta competencia.

En el mismo escenario, Toros enfrentará a Búhos San Cristóbal a las 18:00 horas. El conjunto capitalino buscará comenzar favorablemente su participación como nueva alternativa para el desarrollo de jugadores juveniles.

El cierre de la jornada será a las 20:00 horas, cuando Leones de San Cristóbal de Las Casas se mida con Raptors en un encuentro que completará la primera fecha del calendario.

Rumbo al campeonato

La OEFA detalló que la fase regular comprenderá cuatro jornadas, programadas para los días 17, 24 y 31 de octubre, además del 7 de noviembre.

En tanto que los partidos de "playoffs" se esperan para 14 y 15 de noviembre, con enfrentamientos entre los ocho equipos, de acuerdo con su posición en la clasificación general. Las semifinales se celebrarán los días 21 y 22, mientras que la final está prevista para el 28 de noviembre.

La OEFA Chiapas invitó a la comunidad deportiva a apoyar a los conjuntos participantes durante esta nueva campaña que busca fortalecer el desarrollo del Futbol Americano juvenil y ampliar su presencia en la entidad.