Indeprof cumple con proceso de afiliación

Durante el Congreso Anual y Apertura de Afiliación de la Asociación Chiapaneca de Tae Kwon Do (ACHTKD), celebrado recientemente en Tuxtla Gutiérrez y liderado por el profesor Williams de León Molina junto con el comité ejecutivo estatal, el Instituto Deportivo Profesional de Tae Kwon Do (Indeprof) cumplió con su registro de afiliación ante la Federación Mexicana de Tae Kwon Do (FMTKD).

Juan Carlos de la Cruz Zorrilla, titular nacional de Indeprof, informó que como parte de este proceso se logró registrar a siete escuelas provenientes de diferentes municipios de Chiapas, cada una con un promedio de 28 estudiantes afiliados. En total, sumaron alrededor de 200 atletas que estarán habilitados para competir en certámenes federados en distintos niveles.

Entre los municipios que albergan estas escuelas afiliadas se encuentran Cintalapa, Yajalón, Chilón y San Cristóbal de Las Casas, además de academias y universidades en Tuxtla Gutiérrez. Este registro permitirá que los artemarcialista participen en selectivos nacionales organizados por la FMTKD, con la oportunidad de buscar un lugar en la selección mexicana para competencias internacionales.

Eventos federados

Con la afiliación formalizada, el Instituto Deportivo Profesional de Tae Kwon Do también tratará de integrar a sus alumnos a eventos convocados por la asociación estatal y la federación nacional. Esto representa un avance importante para las escuelas participantes, que podrán competir con un enfoque en el crecimiento deportivo y la preparación de sus atletas.

Preparación rumbo a la Conade 2025

De la Cruz Zorrilla destacó que las escuelas afiliadas a Indeprof ya se encuentran trabajando en conjunto con las demás instituciones inscritas en la ACHTKD para participar en el Selectivo Estatal de los Juegos Nacionales Conade 2025. Según su director, Indeprof contará con la presencia de 20 a 25 atletas que buscarán un lugar en la selección estatal para representar a Chiapas en este importante evento deportivo.

Organización de eventos destacados

Como parte de las actividades planeadas para el inicio de este nuevo ciclo, el instituto organizará, en colaboración con la ACHTKD, un Campamento Internacional y un Torneo Abierto de Formas y Combate Libre. Estos certámenes se llevarán a cabo en las instalaciones del Instituto del Deporte y en la Sección 7 del SNTE, fortaleciendo la preparación de atletas y entrenadores afiliados.

Además de estos eventos, se buscará la participación activa de los deportistas en torneos oficiales que se desarrollen a niveles estatal y nacional, impulsando el desempeño de los artemarcialistas chiapanecos en el ámbito federado.