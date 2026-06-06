Infantiles disputan electrizante semana 3

La Organización Estatal de Futbol Americano (OEFA) Chiapas disputa la semana 3 de la Temporada Infantil 2026, con encuentros en las categorías Jr. bantam y bantam, donde varios equipos buscarán afianzarse en los primeros lugares de la clasificación.

Jornada

En la categoría bantam habrá actividad este sábado desde las 12:00 horas en el estadio municipal del Valle de Jovel, con el partido entre Pretorianos y Atlas.

A la misma hora, pero en el campo del Tecnológico de Monterrey de Tuxtla Gutiérrez, Blue Team enfrentará a Búhos en un compromiso en el que ambas organizaciones intentarán mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación.

La jornada bantam cerrará a las 19:00 horas en el estadio Samuel León Brindis, donde Osos de Chiapas recibirá a Redskins de Tabasco, cuadro que busca reaccionar.

Acciones en Jr. bantam

En la división Jr. bantam, los escuadrones de Pretorianos y Atlas se medirán a las 13:30 horas en San Cristóbal, mientras que Osos enfrentará a Tuzas Real del Bosque, a las 20:30 horas, en el Samuel León Brindis.

Los Osos llegan como líderes invictos y tratarán de mantener el paso perfecto. Con esta tercera fecha, la campaña infantil de OEFA Chiapas comienza a perfilar el rumbo competitivo del torneo y mantiene el impulso al Futbol Americano formativo en la entidad.