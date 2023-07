Infantino da “patadita” de la suerte a “Jimmy”

La selección mexicana vivió una noche soñada en el Sofi Stadium de Los Ángeles al derrotar a Panamá por 1-0 en la final de la Copa Oro. De esta manera, el Tri alzó su noveno trofeo de este torneo, el primero bajo las órdenes de Jaime Lozano, quien recibió un mensaje alentador por parte del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Durante los festejos de la selección, los integrantes del plantel y cuerpo técnico pasaron por el pasillo de directivos que entregaron las medallas de campeón. Allí, Lozano se detuvo con Infantino para escuchar unas palabras que, considerando que el futuro del entrenador mexicano se mantiene como incógnita, sin lugar a dudas están cargadas de ilusión y esperanza. Ante la mirada atenta de “Jimmy”, el mandamás de la FIFA le dijo: “Este es tu Mundial”.

Al final, en conferencia de prensa, Lozano recalcó la importancia de respetar los procesos para obtener mejores resultados en la escuadra nacional. Finalmente, agregó que “uno tiene que aprovechar las oportunidades”, y que siempre estará dispuesto a ayudar al Tri.

“Creo que Infantino no sabía que aquí acababa mi contrato. Fue un gusto conocerlo, creo que, con estos resultados, no me corresponde a mí y me gustaría dirigir a mi selección en un Mundial, sería un sueño. Trabajaré mucho, lo que más quiero es que México crezca”, agregó.