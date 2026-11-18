La quinteta de Infinity se proclamó campeona del Torneo de Basquetbol Mixto 3 x 3, luego de superar por 12-10 a Chips en el partido decisivo de la competencia interna celebrada en la Facultad de Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), la cual fue organizada por la profesora Erika López Guzmán, coordinadora de deportes de la institución.

Final de temporada

El certamen reunió a estudiantes durante cinco jornadas de actividad y una fase eliminatoria, en las que los equipos buscaron avanzar hasta la disputa del campeonato.

La jornada final comenzó con los duelos de semifinales y, en el primer enfrentamiento, el conjunto de Chips consiguió su clasificación al imponerse ante su similar de Constructivistas, mientras que Infinity aseguró el segundo boleto al juego de campeonato tras superar a Thunders.

En el partido por el título absoluto, Infinity logró imponerse ante Chips, conjunto que había mantenido el liderato durante buena parte del torneo y que era señalado como favorito. El encuentro concluyó con un marcador de 12-10, favorable a los nuevos monarcas universitarios.

La ceremonia de premiación contó con la presencia de autoridades universitarias, entre ellas Yannett López Gutiérrez, secretaria académica de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas, así como representantes del personal académico y administrativo. Los campeones recibieron medallas, un balón y playeras, mientras que los subcampeones fueron reconocidos con medallas y balón.

Durante la clausura, la organizadora agradeció la participación de los estudiantes y destacó la importancia de mantener espacios deportivos que favorezcan la convivencia y la integración de la comunidad universitaria.