Infinityfishing conquista el Nautilius Bass

El equipo Infinityfishing se proclamó campeón de la segunda fecha del 6º Nautilius Bass 2026, torneo de Pesca Deportiva celebrado en el Lago Bosque Azul, dentro del Parque Nacional Lagunas de Montebello, en el municipio de La Trinitaria, Chiapas, donde participaron un total de diez equipos.

La competencia, organizada por Nautilius Club de Pesca, reunió a pescadores en una sesión que a la par de promover este deporte tiene como objetivo enviar un mensaje de respeto al entorno natural mediante la liberación de todos los ejemplares capturados.

Los mejores

Encabezado por Amin Arturo Bermúdez Velasco, Infinityfishing acumuló 46.50 pulgadas en cuatro capturas, resultado que le permitió conquistar el primer lugar y recibir un premio de 8 mil pesos en efectivo.

El segundo puesto correspondió al equipo Tzejeb Bass, integrado por Marcos Daniel Domínguez Meza y César Lozano, con un registro de 36.75 pulgadas y un premio de 5 mil pesos.

Por su parte, el equipo Altúzar, representado por Germán y Poli Altúzar, completó el podio con 36.50 pulgadas acumuladas, obteniendo 3 mil pesos.

Es oportuno destacar que, además del tercer lugar general, el equipo Altúzar obtuvo el reconocimiento a “La Largona”, gracias a una lobina de 19.25 pulgadas, siendo esta la captura individual más grande del certamen, que le significó un premio adicional de mil 800 pesos.

Finalizadas las premiaciones los organizadores agradecieron la participación de competidores, lancheros y autoridades del Parque Nacional Lagunas de Montebello, cuyo respaldo permitió desarrollar el torneo en orden y con éxito total. Asimismo, confirmaron que todas las capturas fueron liberadas y anunciaron el regreso de la competencia para 2027, con la séptima edición del Nautilius Bass.