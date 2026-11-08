Ingeniebros conquista el título Premier

La corona del Torneo Premier de la Liga Palapa Fut 7 ya tiene dueño. Ingeniebros escribió una nueva página en la historia de la competencia al conquistar el campeonato, luego de imponerse por marcador definitivo de 3-1 sobre Mágicos FC, en una final que reunió a dos de los equipos más destacados del certamen.

El encuentro, celebrado en la cancha de Futbol de Altura Sears, ofreció un enfrentamiento de intensidad y buen nivel futbolístico, con dos conjunto que llegaron a la cita por el máximo reconocimiento de la categoría y que buscaron desde los primeros minutos imponer sus condiciones.

Ingeniebros encontró la fórmula para tomar ventaja en el momento más importante. Con orden, contundencia y una propuesta ofensiva efectiva, el conjunto ingenieril consiguió marcar diferencias durante la primera mitad, periodo en el que logró establecer el 3-1 que terminaría siendo determinante para el desarrollo de la final.

Impulso

La escuadra campeona aprovechó sus oportunidades frente al arco y mostró una importante capacidad para resolver las jugadas de peligro. Su efectividad le permitió construir una ventaja que, además de reflejar su desempeño en el terreno de juego, representó un impulso anímico para afrontar la segunda parte.

Del otro lado, Mágicos FC no bajó los brazos. El conjunto finalista mantuvo su propuesta y buscó por diferentes sectores del campo los espacios para acercarse en el marcador. Sus jugadores insistieron en la búsqueda de la portería rival, aunque se encontraron con una defensa que supo responder ante las exigencias del compromiso.

Para el segundo tiempo, Ingeniebros asumió el reto de administrar su ventaja. Sin renunciar al esfuerzo ofensivo, priorizó el orden en sus líneas y consiguió contener los intentos de reacción de Mágicos FC, que pese a su insistencia no volvió a encontrar el camino hacia las redes.

Festejo

Con el silbatazo final llegó la celebración de los Ingeniebros, quienes pudieron levantar el trofeo que los acredita como monarcas de la categoría Premier. El campeonato representa la recompensa a una campaña construida con constancia, compromiso y un desempeño que les permitió llegar hasta la instancia definitiva.

Por su parte, Mágicos FC se quedó con el subcampeonato después de una destacada participación en el torneo. Aunque el resultado no fue el esperado, el equipo alcanzó la gran final y compitió por el título hasta el último momento, méritos que también forman parte de su recorrido en la competencia.

De esta manera la Liga Palapa Fut 7 cerró una edición de su máxima categoría con una final que tuvo intensidad, goles y emociones, además de reconocer el esfuerzo de los dos protagonistas. Ingeniebros se queda con los honores y tendrá el desafío de defender su corona en el próximo certamen, mientras que Mágicos FC buscará regresar para perseguir nuevamente el campeonato.