Inicia acopio de juguetes para carrera con causa

El Voluntariado de Corazón del Honorable Congreso del Estado de Chiapas comenzó el registro oficial y acopio de juguetes para la primera edición de la carrera pedestre con causa Corriendo con el Corazón Regalamos Más Sonrisas 5K, a celebrarse el 18 de diciembre a partir de las 7 de la mañana por las principales calles y avenidas de la capital chiapaneca.

Tal y como lo dio a conocer la diputada Paola Villamonte Pérez, en el marco del anuncio oficial de la justa, para poder participar solo es necesario hacer la donación de un juguete con un valor no menor a 200 pesos (no pelotas, no bélicos y que no utilicen baterías), por lo que los corredores han empezado a llegar al punto de inscripción con muñecas, aviones y carritos, entre otros obsequios que harán felices a cientos de niños chiapanecos en situación vulnerable.

Es oportuno mencionar que los registros y el acopio de juguetes se efectúan en el modulo instalado en el Hemiciclo a Benito Juárez, al interior del H. Congreso del Estado (1ª Sur, entre calle central y 1ª Oriente), de lunes a viernes, en horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. De igual forma, se contará con otro punto especial de inscripción en el parque Caña Hueca, del 8 al 17 de diciembre.

La salida y la meta de esta competencia estarán ubicadas frente al H. Congreso del Estado. La ruta comprende el paso por la 1ª Oriente, hacia la avenida central, hasta llegar al parque 5 de Mayo, punto de retorno para dirigirse hacia la Cabeza Maya y de ahí retornar al mismo legislativo. Durante el trayecto, los corredores contarán con abastecimiento de hidratación, seguridad vial y servicios médicos, y al final recibirán su medalla conmemorativa.

Las categorías contempladas son la libre varonil y femenil (18 a 39 años). Habrá premios de 5 mil pesos para los primeros lugares, 3 mil para los segundos y mil para los terceros. Asimismo, en las divisiones máster (40 a 49 años), veteranos (50 y más) y discapacitados, la premiación consistirá en 2 mil 500 pesos para los primeros puestos, mil para los segundos y 500 para los terceros, en ambas ramas.

También se efectuarán carreras en categorías infantiles, comenzando con la de 4 a 6 años, de 50 metros; posteriormente pasarán los niños de 7 a 9 años, en distancia de 100 metros; y finalmente, los de 10 a 12 años, para correr 200 metros.