Inicia Clinic de Verano Fundación Real Madrid

Con la participación de 140 niñas, niños y jóvenes chiapanecos se puso en marca la segunda edición de la Clinic de Verano Fundación Real Madrid en Tuxtla Gutiérrez, programa deportivo y formativo que se desarrollará hasta este viernes 21 de agosto en las instalaciones del Colegio La Paz de Chiapas.

Arranque oficial

El acto inaugural estuvo encabezado por Elizandra Bonnato, directora de True Sports, socio oficial de la Fundación Real Madrid en México, acompañada por la profesora Raquel Gutiérrez Zamora Vega, directora general del Colegio La Paz de Chiapas; la maestra Tuli Quintanilla Treviño, directora del Bachillerato Internacional; el ingeniero Humberto Fentanes Salomón, presidente de la Asociación Civil del Colegio La Paz, así como el director técnico David Crespo, quien llegó desde Madrid, España, para compartir sus conocimientos y transmitir la metodología y los valores que distinguen a la fundación.

En la bienvenida, Bonnato destacó la confianza que las familias han depositado en el proyecto, así como el compromiso de ofrecer a los participantes un entorno seguro en el que puedan disfrutar el Futbol mientras desarrollan nuevas habilidades.

“Para nosotros cada niño y niña es muy importante, queremos que disfruten, aprendan y se sientan cuidados. Los cuidamos aquí como si fueran nuestros y buscamos siempre ofrecerles lo mejor”, expresó la directora de True Sports.

Metodología The Real Way

El programa está dirigido a participantes de entre 6 y 14 años de edad y tendrá como eje central la metodología educativa The Real Way, empleada en los distintos proyectos formativos impulsados por la Fundación Real Madrid.

A lo largo de cinco días de clínica, habrá sesiones deportivas y dinámicas enfocadas no solamente en mejorar aspectos técnicos y físicos relacionados con el Futbol, sino también en fortalecer habilidades sociales y valores como la disciplina, el respeto, el compañerismo, la responsabilidad y el trabajo en equipo.

Para esta segunda edición en Tuxtla Gutiérrez, el programa presenta diferentes novedades respecto a su primera visita; una de las principales es el incremento en la duración de las actividades diarias, que pasó de tres a cinco horas, permitiendo así ampliar el trabajo con los atletas y ofrecer una experiencia más completa.

Además, como parte de la atención integral durante la Clinic se proporcionan desayunos y “snacks” saludables, mientras que las sesiones son dirigidas bajo una metodología que busca llevar el aprendizaje más allá del terreno deportivo.

Aunque la presencia de la Fundación Real Madrid y el atractivo del Futbol son elementos centrales, el propósito principal es contribuir al desarrollo integral, aclarando que el programa no contempla visorías, pruebas de selección ni procesos de captación para equipos profesionales o fuerzas básicas del Real Madrid.