Inicia el Mundialito InterPrepas 2026

Con una colorida ceremonia de apertura y el entusiasmo de cientos de estudiantes, este fin de semana se puso en marcha el Mundialito InterPrepas 2026, certamen que reunirá a diversas instituciones educativas de nivel medio superior en una competencia que busca fomentar la práctica deportiva, la convivencia y los valores entre la juventud chiapaneca.

El Auditorio Municipal Efraín Fernández Castillejos fue acondicionado especialmente para albergar encuentros de Futbol 7, disciplina en la que se desarrollará esta edición del torneo. El recinto lució una gran asistencia de participantes, familiares y aficionados que se dieron cita para formar parte del arranque de esta fiesta deportiva estudiantil.

Silbatazo

Previo al silbatazo inicial se realizó la ceremonia de inauguración, la cual contó con la presencia de autoridades municipales y deportivas, quienes destacaron la importancia de impulsar actividades que contribuyan al desarrollo integral de los jóvenes, además de fortalecer la sana convivencia a través del deporte.

Durante sus intervenciones, los invitados especiales felicitaron a las escuelas participantes por sumarse a esta iniciativa, al tiempo que exhortaron a los estudiantes a competir con respeto, disciplina y espíritu deportivo. Asimismo, reconocieron el esfuerzo de los organizadores por hacer posible un evento que promete grandes emociones a lo largo de las próximas semanas.

Inaugural

Tras el protocolo inaugural llegó el momento más esperado de la jornada: el primer encuentro oficial del campeonato. La Preparatoria 1 y la Preparatoria 6 fueron las encargadas de inaugurar la actividad dentro de la cancha, protagonizando un partido dinámico y lleno de intensidad desde los primeros minutos.

La escuadra de la Prepa 1 mostró contundencia en el ataque y una destacada organización colectiva para imponerse por marcador de 6 goles a 2 sobre la Prepa 6. Desde el inicio del compromiso logró generar peligro constante frente al arco rival, aprovechando los espacios para construir una ventaja que resultó definitiva.

Por su parte, la Prepa 6 intentó reaccionar y consiguió acercarse en algunos lapsos del encuentro, sin embargo, no pudo frenar la efectividad ofensiva de su adversario, que cerró el compromiso con una sólida actuación para convertirse en el primer ganador del certamen.

La puesta en marcha del Mundialito InterPrepas 2026 representa una oportunidad para que los estudiantes demuestren su talento dentro de la cancha y fortalezcan los lazos de amistad con jóvenes de otras instituciones educativas. Además, el torneo busca consolidarse como una de las competencias estudiantiles más importantes de la región.

De acuerdo con los organizadores, la actividad continuará a partir de la próxima semana, cuando se disputen los encuentros correspondientes a las siguientes jornadas, en las que los equipos buscarán sumar puntos para avanzar en la competencia y acercarse a la lucha por el campeonato.