Inicia el varonil en el Campeonato Rosario Oralia

La espera está por terminar. Este sábado se pondrá en marcha la rama varonil del Campeonato Rosario Oralia Madariaga de la Liga Oficial Municipal de Voleibol Prof. Alfredo Ovilla Martínez (OMA), teniendo como sede las canchas del parque recreativo Caña Hueca en Tuxtla Gutiérrez.

La jornada 1 promete emociones desde el primer silbatazo, con enfrentamientos que marcarán el rumbo inicial del certamen. El duelo inaugural será protagonizado por Copainalá y Canelos Boys, un choque en el que ambos equipos buscarán dejar clara su propuesta de juego y comenzar con el pie derecho.

Más tarde, los Canelos Boys volverán a saltar a la cancha, esta vez para enfrentar a Jaguares N. El doble compromiso pondrá a prueba la capacidad física y mental de los Canelos, mientras que los Jaguares intentarán imponer su ritmo con un ataque explosivo y bloqueos bien plantados.

El último enfrentamiento de la jornada será entre Lechuzas y Adlers JR, duelo que promete ser uno de los más atractivos por la intensidad que caracteriza a ambos conjuntos. Las Lechuzas llegarán con la intención de aprovechar su experiencia, mientras que los Adlers JR apostarán por la energía y rapidez de su plantel.

La primera fecha del campeonato se vislumbra como un espectáculo lleno de dramatismo, donde los equipos tratarán de mostrar desde el inicio sus aspiraciones dentro del torneo. Cada punto será vital, pues el certamen apenas comienza y todos buscan colocarse entre los protagonistas.

La Liga OMA reafirma con este campeonato su papel como uno de los torneos más importantes en el calendario deportivo de Tuxtla, y Caña Hueca será nuevamente el epicentro donde jugadores y aficionados se reunirán para vivir el voleibol en su máxima expresión.