Inicia la batalla por el título de Copa

Tras completarse las 14 jornadas oficiales de competencia, este fin de semana arranca la fase final del Torneo de Copa en la Primera División de la Liga Independiente de Futbol Tuxtla.

El torneo alterno de la máxima división fue liderado por Coratux FC, que consiguió 27 puntos para adueñarse del primer lugar, con marca de 8 victorias, 3 empates y 3 derrotas. Gracias a su condición de líder, el equipo de los Comitecos Radicados en Tuxtla avanza directo a los Cuartos de Final.

Misma situación para el sublíder del campeonato, Deportivo Modelo, que culminó la fase regular con 26 puntos y un registro favorable de 8 victorias, 2 empates y 4 derrotas.

Cuartos de Final

Los rivales de los dos equipos que lideraron el Torneo de Copa saldrán de la fase de Cuartos de Final, donde se enfrentarán los equipos ubicados del tercero al sexto lugar.

Croco FC fue el club que se ubicó en 3º de la tabla con 25 puntos (8 ganados, un empatado y 5 perdidos), siendo además la mejor ofensiva con 40 goles. Su rival será el cuadro de Plásticos Pablín (6º), que logró sumar 12 unidades, con marca negativa de 4 triunfos, a cambio de 10 derrotas.

El choque entre ambos cuadros se llevará a cabo este sábado, a las 20:00 horas, en el campo uno de Caña Hueca.

En la otra serie

Familia FC (4º) se medirá al Deportivo San Francisco (5º), duelo programado para el domingo, a las 14:00 horas, en el campo de La Herradura; ambas escuadras lograron 23 puntos en la temporada.

Respecto a estas dos series, la directiva de la Liga Independiente, que encabeza Luis Gordillo Domínguez, aclaró que en caso de empates no cuenta la posición en la tabla, por lo que el ganador saldría de una tanda de penaltis.