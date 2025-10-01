Inicia la “fiesta grande” del Torneo Nocturno

Tras la celebración de los partidos pendientes, quedaron definidos los ocho clubes que buscarán el título del 12º Torneo Nocturno Guerreros del Oriente.

Las escuadras de Jaguares FC, Magnus FC, Atlético RMC, DTS Autopartes, Taquiza La Rana, Gema Premier FC, Puro Corazón y Corporativo Jurídico Laboral son los ocho equipos que, por ocupar las primeras posiciones, estarán en los cuartos de final del torneo que organiza la Liga Guerrero Zoque, en el parque del Oriente.

Partidos pendientes

Antes de conocer a los finalistas se jugó una sesión de duelos aplazados que fue crucial y en la que se destacó Magnus FC, llegando a 28 puntos como sublíder general gracias a su contundente triunfo de 9-5 a costa de Niupy FC.

Alexis Santiago fue la figura con cuatro dianas, mientras que Erick Estrada marcó dos y con un tanto aparecieron Eduardo Cabrera, Raymundo Domínguez y Germán Santos; por su rival anotaron Cristian Torres (2), Giovani Hernández, Cristian Mendoza y Dani Hernández.

También fue sobresaliente la goleada de 14-6 que Puro Corazón le propinó a Deportivo Ford, para cerrar con 15 unidades en 7º general.

Daniel Rivera y Luis Macías se despacharon con sendos tripletes, mientras que Vicente Puente, Daniel Hernández, Juan Vázquez, Rodolfo Salinas marcaron dobletes y con un tanto aparecieron Leyver García y Eder Carillo. Del lado rival descontaron Jordán Esquinca (3), Guillermo Velázquez, Uber Constantino y Johan Culebro.

Atlético RMC también llegará a la liguilla en gran forma, luego de arrollar 11-4 a Imprudentes FC, para llegar así a 23 puntos y ocupar el tercer lugar general.

Víctor Álvarez fue la figura en el triunfo con un póker de goles, mientras que Óscar Solís, Andrés Ramírez y Milo Ramírez aportaron dobletes y con un tanto figuró Jonathan Barrios; del lado rival anotaron Amauri Rincón (2), Ameth Chacón y Eyzer Albores.

Corporativo Jurídico Laboral selló su boleto a las finales con triunfo de 6-1 sobre Balam FC, duelo en el que José Camacho se despachó con la cuchara grande al marcar cuatro dianas, mientras que Didier López y Alex Magdaleno completaron la cuenta; el gol de la honra de su adversario lo anotó Neftalí Nucamendi.

Por su parte, Taquiza La Rana sumó tres puntos sin despeinarse al ganar por default (3-0) a Troncos FC, para cerrar en 5º con 23 unidades.

Y en un encuentro entre dos equipos eliminados —que no influyó en los clasificados a finales— Mazda FC venció 5-4 a Deportivo Madi.

Los mejores del torneo

Concluidas las acciones de la fase regular del Torneo Nocturno, la directiva de la Liga Guerrero Zoque, que preside Carlos Castillo Ramírez, certificó a los ganadores de los trofeos de Campeón de Goleo y Mejor Portero.

El máximo romperedes de la campaña fue, Víctor Álvarez, del Atlético RMC con 55 goles, mientras que el premio al Mejor Portero queda en manos de Mauricio Guerrero, de Juventus FC, con un total de 28 atajadas.

Como es tradicional, ambos galardones se entregarán en la ceremonia de premiación de la gran final, dentro de unas semanas más.