Inicia operaciones Distrito Pickleball

Tuxtla Gutiérrez cuenta con un nuevo espacio dedicado a la práctica del Pickleball, disciplina que combina elementos del Tenis, el Bádminton y el Tenis de Mesa.

Distrito Pickleball fue presentado como un proyecto orientado a promover la activación física y ampliar las alternativas deportivas disponibles en la capital de Chiapas.

La iniciativa es encabezada por Tadeo Durazo y Bruno Paván Uscanga, quienes buscan integrar durante los primeros meses de operación a por lo menos 100 socios de diferentes edades. La propuesta contempla la formación de una comunidad de jugadores y el desarrollo de actividades que permitan difundir las reglas y modalidades de este deporte.

La idea surgió después de que Durazo conociera la disciplina durante una estancia en Estados Unidos. A su regreso decidió introducirla en Tuxtla Gutiérrez, donde todavía cuenta con una presencia limitada en comparación con otros deportes de raqueta.

A la presentación asistió Luis Pedrero González, secretario de Economía y del Trabajo de Chiapas. El encuentro permitió dar a conocer las instalaciones, los objetivos iniciales y la propuesta del club como proyecto deportivo y empresarial.

El pickleball se practica con una pala sólida y una pelota de plástico perforada. Puede jugarse de manera individual o en parejas, sobre una cancha dividida por una red. Entre sus principales características se encuentran la regla de los dos botes, la zona de no volea conocida como “cocina” y un sistema de puntuación específico.