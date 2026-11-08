Inicia participación en Juegos Populares

La delegación de Chiapas comenzó su participación en los Juegos Nacionales Populares 2026, que se celebran en Veracruz, con actividad en las disciplinas de Bandera Blanca (Futbol femenil) y Artes Marciales Populares, donde ocho competidores consiguieron avanzar a la instancia de semifinales.

En los encuentros disputados en la cancha Valentín Ruiz, el representativo chiapaneco de Bandera Blanca debutó con el pie izquierdo al registrar una derrota de 2-0 ante la representación Durango, pero luego logró recuperarse al imponerse por contundente 3-0 a Quintana Roo, resultado que le permitió ubicarse en el segundo lugar de su grupo.

Artes Marciales Populares

Por su parte, en la Arena Veracruz, escenario de las competencias de Artes Marciales Populares en la modalidad de combate, participaron 17 representantes de Chiapas, 11 durante la jornada matutina y seis en la vespertina.

De este contingente, ocho consiguieron su clasificación a las semifinales (tres mujeres y cinco hombres), por lo que buscarán subir al podio por una medalla. Los atletas clasificados son Génesis Padilla Ruiz, Jorge Maximiliano Fonseca, Joselyn Rubí Fonseca, Romina López, José Bernardo, Diego David Solano, Límbano Iván Villalobos y Juan de Dios Cruz.

Finalmente, es oportuno mencionar que también se llevó a cabo la ceremonia inaugural, la cual reunió a representantes de las 28 entidades participantes y estuvo encabezada por Rommel Pacheco, director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).