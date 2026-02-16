Inicia semana de Súper Copa Roshfrans

Este 22 de febrero en el autódromo Emerson Fittiáldi de Yucatán, se abrirá telón para la temporada 2026 de la Súper Copa Roshfrans, una plaza que hace algunos años era escenario del cierre, pero debido a que era época de lluvias, se decidió que fuera apertura para este nuevo curso.

“El de Yucatán es un gran autódromo y estamos seguros que presentará una gran asistencia, como siempre ocurre cuando los visita Súper Copa Roshfrans. Serán la Gran Turismo México (GTM), Tractocamiones y Mexbike las que estarán presentes en la competencia del próximo fin de semana”, dijo Michel Jourdain, director general del campoeonato.

Recordó que el año pasado en la GTM Pro 1 fue Salvador de Alba Jr. quien subió a la parte más alta del podio en las dos carreras, mientras que en la GTM Pro 2 lo hicieron Santos Zanella Sr. y “Keko” Pérez.

En lo que se refiere a la GTM Light una carrera la ganó César Jiménez y la otra el piloto local Carlos Novelo, cerrando el programa los Tractocamiones con el triunfo de Enrique Dueñas.

La segunda fecha del año se correrá una semana después en el Súper Óvalo Chiapas que recibirá por primera vez a la Súper Copa Roshfrans el domingo 1 de marzo.

Es importante destacar que para esa competencia el infield de ese autódromo está siendo objeto de algunas mejoras, las cuales ya se encuentran prácticamente listas.

La caravana de equipos de esta competencia se trasladará una vez finalizada la carrera yucateca hacia Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde se realizarán algunas actividades para promocionar la carrera, como un desfile por la avenida más importante de la ciudad el cual finalizará en un aforo donde se realizará firma de autógrafos.