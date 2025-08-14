Inicia Summer Basketball Camp 2025

Con la participación de 85 promesas del Basquetbol ,provenientes de Nuevo León, Yucatán, Oaxaca y 14 municipios de Chiapas, la Academia Gigantes de Tuxtla inauguró este lunes 11 de agosto el Summer Basketball Camp 2025. El evento, que tendrá una duración de nueve días, en las instalaciones de la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Física Profesor Pedro Reynol Ozuna Henning (Enlef), ofrece una experiencia que combina entrenamiento técnico y desarrollo personal.

El campamento, dirigido por el “coach” Mauricio Cerecedo Zárate, busca alejarse de los formatos tradicionales y brindar a atletas de entre 6 y 17 años una formación integral. La programación incluye sesiones de fundamentos técnicos y tácticos, preparación física, psicología deportiva, fisioterapia y nutrición, con especialistas como Manuel Cerecedo, Manuel Ríos y Malena, junto a un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud y el deporte.

Inauguración

La ceremonia inaugural contó con la presencia de personalidades del deporte y la educación, entre ellos Carlos Mario Martínez del Solar, director de Competencias Nacionales y presidente de la Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol (Ademeba) Chiapas; Marcela Castillo Atristán, diputada de la Zona Centro; José Domingo Ruiz Grajales, vicepresidente de Ademeba Chiapas; Miguel Ángel Olivares, director de la Enlef, y el propio Mauricio Cerecedo como coordinador general del proyecto.

En sus mensajes de apertura los representantes coincidieron en la importancia del deporte como herramienta de transformación social y resaltaron el papel decisivo que tienen las familias en la formación de los jóvenes atletas. Se enfatizó que el Baloncesto no solo forja habilidades en la cancha, sino que también fortalece valores y disciplina para la vida diaria.

El programa de actividades se desarrollará de lunes a viernes, en horario de 10:00 a 14:00 horas. Cada jornada incluirá entrenamiento en cancha, sesiones teóricas y charlas motivacionales, con el propósito de que los asistentes adquieran conocimientos que puedan aplicar tanto en competencias como en su vida personal.

Objetivos

Mauricio Cerecedo señaló que uno de los objetivos centrales es ofrecer un espacio donde el aprendizaje y la motivación vayan de la mano. “Queremos que cada participante regrese a casa con nuevas herramientas, que se motive a seguir entrenando y que vea en el deporte una oportunidad para crecer”, comentó.

El Summer Basketball Camp 2025 es, además de una plataforma de preparación técnica, un lugar de convivencia, intercambio cultural y desarrollo de amistades, ya que reúne a jóvenes de distintas regiones del país. La expectativa es que al término del campamento los participantes muestren mejoras significativas en su rendimiento y un mayor compromiso con su formación deportiva.

La Academia Gigantes de Tuxtla reafirma así su compromiso con el impulso al Basquetbol en la entidad, brindando oportunidades de calidad y fomentando la práctica de esta disciplina desde edades tempranas.