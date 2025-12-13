Inician búsqueda de talentos para 2ª vuelta

Con la participación de más de 80 jóvenes, el equipo Pavones ADMC llevó a cabo su jornada de detección de talentos en el campo 1 de la Unidad Deportiva del Instituto del Seguro Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech), en Tuxtla Gutiérrez.

Esto es parte de su preparación para la segunda vuelta del Torneo 2025-2026 de la Liga TDP, programado para iniciar a finales de enero, por lo que se enfocaron en observar a futbolistas de las categorías 2002 a 2007 y menores.

La evaluación estuvo encabezada por el director técnico de la escuadra, Manuel Pérez Avendaño, acompañado por el director deportivo, Julio Aguilar, quienes junto al resto del cuerpo técnico observaron el desempeño y potencial del talento reunido para este periodo de pruebas.

La directiva de Pavones ADMC informó que tras esta primera visoría habrá un segundo filtro, previsto para el lunes 15 de diciembre, y para esta fase se contempla el llamado de 20 futbolistas que entrenarán directamente con el plantel actual de la Liga TDP.

Posteriormente, el 23 de diciembre se hará la selección final de los elementos que integrarán el primer equipo para afrontar la segunda vuelta de la temporada 2025-26 de la Liga TDP.

Cabe recordar que el conjunto tuxtleco afronta su primera temporada en la división de ascenso del Futbol mexicano, y en la primera vuelta lograron sumar seis triunfos, dos empates y siete derrotas, para un acumulado de 20 unidades.