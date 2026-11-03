Inician inscripciones para Wings Force Race

La cuenta regresiva para la segunda edición de la Wings Force Race ya comenzó y los interesados en participar pueden adquirir sus números para esta competencia atlética de cinco kilómetros, programada para el próximo domingo 13 de diciembre en Tuxtla Gutiérrez.

La carrera tendrá temática militar y contempla reunir alrededor de 500 corredores. El recorrido comenzará a las 7 de la mañana en la calzada de las Personas Ilustres y concluirá en el parque recreativo y deportivo Caña Hueca.

Con un costo de inscripción de 199 pesos, los atletas recibirán una playera oficial con diseño de camuflaje, medalla de participación y número de corredor. Los registros ya están disponibles en Divino Cielo Café, sucursal Marimba, en horario de 8:00 a 23:00 horas, de lunes a domingo.

En el apartado competitivo, se premiará a los tres primeros lugares de las ramas femenil y varonil. El primer sitio recibirá cinco mil pesos en tarjeta Magno; el segundo, 3 mil, y el tercero, 2 mil. Además, los ganadores absolutos de ambas ramas obtendrán un año de alitas gratis, de acuerdo con las condiciones de la promoción.

La entrega de paquetes será los días 9, 10 y 11 de diciembre en Divino Cielo Café. Los detalles sobre horarios y requisitos serán publicados en las redes sociales oficiales de Wings Force.

Con esta segunda edición, la competencia busca reunir nuevamente a la comunidad atlética en una jornada que combinará actividad física, convivencia y una temática diferente.