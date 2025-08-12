Inician los registros para la 5ª edición

La organización de la Copa Chiapas Tux 7 anunció el inicio oficial de los registros para su quinta edición, la cual promete reunir a equipos de gran nivel y consolidar este certamen como uno de los más importantes de la región en la modalidad de Futbol 7.

La inscripción comenzó este 8 de agosto y se mantendrá abierta hasta el próximo 8 de septiembre, otorgando a los clubes un mes completo para completar el proceso. La coordinación informó que, como en las últimas ediciones, se utilizará la plataforma digital Copa Fácil, lo que permitirá un registro rápido, seguro y ordenado para cada participante.

Entre las observaciones principales, se solicita a cada jugador presentar una fotografía frontal a color y llenar únicamente los espacios indicados, en letras mayúsculas. Los campos marcados con una equis roja deberán dejarse en blanco, y será obligatorio registrar la CURP completa.

Además, se pide cuidar que la información ingresada sea precisa, ya que esta se utilizará para las estadísticas del campeonato y para la identificación de los jugadores durante todo el torneo.

La Copa Chiapas Tuxt 7 ha sido, desde su primera edición, un punto de encuentro para equipos representativos de distintos barrios y municipios, con partidos que destacan por su intensidad y nivel competitivo.

La expectativa para esta temporada es alta, pues la organización espera superar el número de escuadras registradas en años anteriores, lo que garantizaría una competencia más extensa y con un calendario repleto de duelos atractivos.

La directiva reiteró la invitación a todos los equipos interesados en participar, recordando que el cierre de registros es definitivo y que no habrá prórroga. Para más información pueden comunicarse al número oficial o visitar las redes sociales de la liga.

Este certamen no solo ofrece un espacio deportivo, sino que también fortalece la convivencia y el sentido de comunidad a través del Futbol, consolidando su impacto en el deporte chiapaneco.