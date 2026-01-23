Inician visorías para integrar selección

Con el objetivo de fortalecer el proceso formativo y competitivo del Softbol en la entidad, autoridades deportivas convocaron a visorías estatales que se llevarán a cabo el próximo 24 de enero, a partir de las 8:00 horas, en el parque Caña Hueca de Tuxtla Gutiérrez, con miras a integrar la selección Chiapas que representará al estado en futuros certámenes oficiales.

La jornada de “tryouts” forma parte de una estrategia integral impulsada para detectar y desarrollar talento local, permitiendo a jugadoras y jugadores demostrar sus habilidades técnicas, físicas y tácticas, ante el cuerpo de entrenadores y visores designados para este proceso. La actividad está dirigida a peloteros que buscan integrarse a un proyecto a mediano y largo plazo dentro del Softbol chiapaneco.

De acuerdo con los organizadores, esta convocatoria representa una oportunidad clave para renovar la base del representativo estatal, priorizando el trabajo formativo, la disciplina y el compromiso competitivo, elementos fundamentales para elevar el nivel del Softbol en Chiapas y consolidar selecciones con mayor proyección nacional.

La evaluación contemplará aspectos como fundamentos defensivos, bateo, velocidad, lectura de juego y trabajo en equipo, criterios que permitirán identificar a los perfiles más completos para continuar con la siguiente etapa de preparación rumbo a certámenes avalados por los organismos correspondientes.

Estas visorías se efectuarán con el respaldo del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas, en coordinación con instancias nacionales, en consonancia con la política deportiva que busca impulsar disciplinas estratégicas y brindar mayores oportunidades de desarrollo a atletas locales.

Los responsables del proyecto destacaron que la conformación de la selección Chiapas no se limita a un solo evento, sino que será el inicio de un proceso continuo de seguimiento, entrenamientos y competencias, enfocado en representar dignamente al estado y sentar bases sólidas para futuras generaciones.

Finalmente, se reiteró la invitación a la comunidad softbolera a participar en esta actividad, confiando en que el talento chiapaneco responderá al llamado y contribuirá al crecimiento de este deporte a niveles estatal y nacional.