Inicio espectacular de Karla Cuevas Auces

El 2026 arrancó de manera inmejorable para Karla Cuevas Auces, joven lanzadora que ha comenzado a escribir un capítulo destacado dentro del Softbol nacional, luego de conseguir su clasificación a la etapa regional, con una actuación sobresaliente en la fase estatal celebrada en la ciudad de Oaxaca.

Originaria de Veracruz, pero con gran parte de su formación deportiva y personal en Chiapas, Karla defendió los colores de la región del Istmo de Tehuantepec, convirtiéndose en una de las figuras principales del certamen al dominar desde el círculo de lanzamientos y guiar a su equipo a la etapa regional.

Resultados

En su primer compromiso, Cuevas Auces mostró total control del juego al lanzar cuatro entradas frente a la región de Valles Centrales, duelo que terminó con marcador de 14 carreras a cero, definiéndose por la vía del nocaut. Su dominio fue evidente desde el primer lanzamiento, limitando por completo a la ofensiva rival y marcando el rumbo del encuentro.

La segunda prueba fue aún más exigente. Ante la Cuenca del Papaloapan, Karla caminó la ruta completa con siete entradas lanzadas y sellando una victoria cerrada de 2-1, la cual confirmó al Istmo de Tehuantepec como el mejor equipo del estatal en la categoría juvenil mayor femenil.

Con estos resultados, el Istmo cerró su participación con paso perfecto y obtuvo el boleto para representar a Oaxaca en la fase regional de la Olimpiada Nacional Conade 2026, la cual se celebrará en la Ciudad de México. En lo individual, Cuevas permitió solamente una carrera en dos encuentros, consolidándose como la lanzadora más efectiva del torneo.

Logros

Más allá de este logro, Cuevas también ha dejado huella en Chiapas, específicamente en Tuxtla Gutiérrez, ciudad donde radica y ha desarrollado gran parte de su carrera deportiva. En el certamen local ha sido una de las jugadoras más jóvenes y consistentes, defendiendo la franela de Artemisas, escuadra con la que alcanzó el subcampeonato en la temporada anterior, destacando como pieza clave desde el picheo.

El Softbol corre por sus venas. Karla proviene de una familia cien por ciento softbolera, ya que su padre, su hermana y su hermano comparten la misma pasión, lo que ha sido un pilar fundamental en su crecimiento dentro del diamante.

Con este inicio de año, confirma que su talento va en ascenso y que su nombre comienza a consolidarse como una de las jóvenes promesas del Softbol femenil, lista para enfrentar nuevos retos y representar con orgullo a su región en la siguiente fase del máximo evento deportivo juvenil del país.