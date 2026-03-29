Insípido empate a cero entre la Selección Mexicana y Portugal

Después de que se confirmara que Cristiano Ronaldo no estaría en el juego entre México y Portugal, la reapertura del estadio Azteca, hoy llamado Banorte, se convirtió en la noticia más esperada por toda la afición. Y aunque la incertidumbre invadía el recinto, el tiempo les dio la razón. La reinauguración del Coloso de Santa Úrsula no defraudó a los 81 mil 340 espectadores que presenciaron una histórica noche para el futbol mexicano.

La Selección se enfrentó a su similar de Portugal en la reapertura del estadio Banorte. No obstante, pese a que para muchos fue solo un insípido empate sin goles, la forma de juego importa: se vio bien por lapsos del partido.

El técnico Javier Aguirre probó jugadores que piensa utilizar en la próxima justa mundialista, sobre todo a Raúl Rangel y Álvaro Fidalgo, que lo hicieron bien, dejando buenas sensaciones para mantenerse en sus posiciones.

En el terreno de juego, la Selección Mexicana sí defraudó a su afición luego de empatar sin goles ante la Selección de Portugal. La euforia que se veía en las renovadas tribunas no fue correspondida por el espectáculo en el terreno de juego.

Al minuto 26, Gonçalo Ramos estrelló un balón en el poste para sacar los primeros gritos de una afición que de pronto mostraba su enfado con abucheos y rechiflas para los suyos. En el partido, aunque escaso de emociones y llegadas de gol, se destacó la personalidad que mostró la escuadra nacional, al enfrentar sin miedo a un rival candidato a ganar el Mundial.

México dominó por momentos el encuentro, aunque en el segundo tiempo “El Vasco” movió sus piezas para tener más a la dinámica del equipo, pues Julián Quiñones le dio una soltura al ataque.

La jugada de mayor peligro de la Selección fue en los minutos finales y ya con “Hormiga” González en la cancha. Al final, los aficionados abuchearon el insípido resultado, pero en cuanto a funcionamiento pueden estar tranquilos.

Después de dos años, cuatro meses y siete días, la catedral del futbol mexicano, ahora renombrado estadio Banorte, volvió a vibrar con la Selección Mexicana en un partido inolvidable.

La Selección cortó su paso perfecto ante un equipo de primer nivel y ahora viajará a Chicago para medirse a Bélgica, en lo que será el último casting de Javier Aguirre.